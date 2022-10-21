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號次抽籤／嘉縣民雄鄉長選舉 藍綠無黨候選人掃街拚人氣
嘉義縣最大鄉鎮民雄鄉長選舉上午在鄉公所3樓，舉行候選人號次抽籤，依登記順序抽籤，無黨候選人許能通抽中4號，黃嘉寬抽中3號，國民黨候選人林于玲抽中1號，民進黨候選人黃芳蘭抽中2號，隨後各自在民雄市區掃街。
民雄鄉長選舉有4位候選人，為嘉義縣山區激戰選區，國民黨鄉長候選人林于玲表示，抽中1號代表一馬當先、萬馬奔騰，相信往後她的責任會很大，希望帶給民雄老幼能安居，當選會跟縣府、中央努力爭取，將民雄鄉道路鋪平，會為鄉民帶來繁榮、幸福及進步，大提升民雄。
民進黨鄉長候選人黃芳蘭表示，很開心跟縣長翁章梁一樣抽中2號，做為嘉義縣最大鄉的民雄，她提出「雙都心一特區」政見，雙都心指的是民雄大都心、頭橋新都心，一特區就是中正大學特定區，3的區域發展，將讓民雄更為繁榮成為大民雄市，也著重社會福利的推展。
無黨籍鄉長候選人黃嘉寬抽中3號，「這都是天義！」他說，競總請的觀音三佛祖，政見著重的治水區域也有間三界公廟，民雄慶誠宮主祀開基三媽，全部都是三，會抽中3號是注定好的，他從政30年，沒有椿腳，沒錢買票，是他從政的招牌。
無黨籍鄉長候選人許能通表示，抽到4號，對他來說是「四我當選」，對民雄鄉親是「四大家發財」，他指出，要去抽簽時，團隊就希望他抽到4號，這回將是他人生最後一戰，從24歲到今年70歲，已46年了，鄉親若給機會很感恩，若無也該是休止符了。
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