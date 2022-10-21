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號次抽籤／嘉義市東區議員抽號次 全場焦點是胸前爆開的她

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市東區議員候選人顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節。記者李宗祐／攝影
嘉義市東區議員候選人顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節。記者李宗祐／攝影

嘉義市議員候選人今天進行號次抽籤，上午進行東區候選人抽籤，全場聚焦在候選人顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節身上，她上台抽中14號，在簽名確認時一度簽英文名，被選監人員提醒要簽全名，大略花了20多秒才將名字簽完；對於開放性專區等政見，她表示，把沒有被重視的議題提出來，讓大家感到驚世駭俗同時也能關注這些議題。

顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節今天穿著粉色外套、牛仔褲，好身材包不住胸前鈕扣已爆開，換上競選白外套後面就寫著她的名字「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」。

外界好奇她把名字改這麼長又特殊會不會有困擾？她表示確實有造成生活上的一些困擾，像要領郵件之類時，常令對方困惑，或者在辦手機時需要雙證件佐證，店員都會再三要求確認真的是這樣的名字？被懷疑是不是詐騙集團，直到給他看戶籍謄本才相信。也常被人叫「田小姐」，其實她真的是姓「顏」。

她表示，和網紅小商人認識多年也合作推出過商品，2人有著相同理念，希望借由這次參選議員，喚醒大家對政治的關注。

她說，性專區在全台還沒有一個縣市成立，這是個現實問題，大家覺得性專區不錯，但又不想讓性專區蓋在住家附近，一直以來為了選票，都沒有人提出這樣的議題，但其實台灣的性工作者不少，這些性工作者可能受到不公平的對待，今天只是提出這個議題，希望性工作者、消費者都能受到保障。將這議題放在名字裡希望大家可以關注、正視這個問題。

她表示，政治的貪腐來源有許是因為選舉開銷太多，且近來傳出有候選人買票賄選，為杜絕這樣的歪風，要打造一個最低選舉經費的選舉，目前不會規畫大型的參選活動。在個人粉專放上許多嘉義在地的小店，希望透過這樣的方式讓大家更了解嘉義，透過嘉義的美食建立更多對嘉義的情感。

顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節，上台抽中14號。記者李宗祐／攝影
顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節，上台抽中14號。記者李宗祐／攝影
嘉義市東區議員候選人顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節，好身材包不住。記者李宗祐／攝影
嘉義市東區議員候選人顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節，好身材包不住。記者李宗祐／攝影
「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」競選背心上的名字也是她選舉訴求。記者李宗祐／攝影
「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」競選背心上的名字也是她選舉訴求。記者李宗祐／攝影

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