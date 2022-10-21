檢調太保市查賄10涉案人請回！有人丟工作 市長開會聲援

嘉義地檢署接獲有人檢舉太保市東勢社區老人食堂成立疑賄選案，17日上午指揮嘉縣調查站到東勢里帶走10名涉案人偵辦，長達10多小時，最後統統請回，有當臨時工婦人因此丟飯碗，還有婦人無法正常服用心臟病藥，由於這是繼新埤老人食堂遭檢舉第2件，引發市長黃榮利及市民怒火。

市長黃榮利、市代會副主席吳宏哲及東勢社區理事長徐靜婉，上午帶被約談的里民等共20多人在東安宮開會，呼籲檢警調不要只憑檢舉一再霸凌參加老人食堂長輩，徐靜婉說，17日上午檢調偵辦東勢里老人食堂疑似賄選案，傳喚10人都無保請回，造成人心惶惶。

有名當清潔工的婦人哽咽說，辦案承辦人員在電話中，幫她請假，試用中的她隔天被老闆無預告離職，還有婦人說，被長時間約談，無法正常服用心臟病藥物，還有廟方及舞獅人員說，按民俗傳統收紅包共2400元，與選舉無關。

黃榮利說，公所對所有社區及長者一視同仁，東勢社區幹部因7月老人食堂成立，由大會發給表演團體紅包，被檢舉疑賄選，蒙受不白之冤，當時還未登記選舉，推動老人食堂及關懷聚點，是他選市長重要政見，檢調行動讓志工擔心惹禍怯步，對食堂運作是致命打擊，恐有斷炊之虞！

黃榮利表示，支持查賄，政府編預算提供檢舉查賄獎金，他贊同，不過為避免浮濫不實檢舉，浪費司法資源，淪為參選人打擊對手工具，現行檢舉制度「有獎無懲」、「有賞無罰」應檢討！建議立法：檢舉賄選案，如查出是「惡意使人不當選」涉及刑案，應公布檢舉人身分，否則惡意檢舉者作賊喊捉賊，卻又說志工自導自演！只要公佈檢舉人姓名還原真相，才不會讓檢調疲於奔命！