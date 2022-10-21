快訊

護盤台積電打水漂？昨天最後一盤搶進買盤現賠4,767萬

30多歲男「頭暈痠痛」快篩陽 用抗病毒藥物6天後家中亡

本土+3萬7196 境外+69 死亡+78 仍在高原期但往好方向走

聽新聞
test
0:00 / 0:00

檢調太保市查賄10涉案人請回！有人丟工作 市長開會聲援

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義檢調偵辦太保市東勢社區老人食堂成立疑賄選案，帶走10名涉案人偵辦，長達10多小時，最後統統請回，市長黃榮利、市代會副主席吳宏哲及東勢社區理事長徐靜婉，上午帶被約談里民等共20多人在東安宮開會，呼籲檢警調不要只憑檢舉一再霸凌參加老人食堂長輩。記者魯永明／攝影
嘉義檢調偵辦太保市東勢社區老人食堂成立疑賄選案，帶走10名涉案人偵辦，長達10多小時，最後統統請回，市長黃榮利、市代會副主席吳宏哲及東勢社區理事長徐靜婉，上午帶被約談里民等共20多人在東安宮開會，呼籲檢警調不要只憑檢舉一再霸凌參加老人食堂長輩。記者魯永明／攝影

嘉義地檢署接獲有人檢舉太保市東勢社區老人食堂成立疑賄選案，17日上午指揮嘉縣調查站到東勢里帶走10名涉案人偵辦，長達10多小時，最後統統請回，有當臨時工婦人因此丟飯碗，還有婦人無法正常服用心臟病藥，由於這是繼新埤老人食堂遭檢舉第2件，引發市長黃榮利及市民怒火。

市長黃榮利、市代會副主席吳宏哲及東勢社區理事長徐靜婉，上午帶被約談的里民等共20多人在東安宮開會，呼籲檢警調不要只憑檢舉一再霸凌參加老人食堂長輩，徐靜婉說，17日上午檢調偵辦東勢里老人食堂疑似賄選案，傳喚10人都無保請回，造成人心惶惶。

有名當清潔工的婦人哽咽說，辦案承辦人員在電話中，幫她請假，試用中的她隔天被老闆無預告離職，還有婦人說，被長時間約談，無法正常服用心臟病藥物，還有廟方及舞獅人員說，按民俗傳統收紅包共2400元，與選舉無關。

黃榮利說，公所對所有社區及長者一視同仁，東勢社區幹部因7月老人食堂成立，由大會發給表演團體紅包，被檢舉疑賄選，蒙受不白之冤，當時還未登記選舉，推動老人食堂及關懷聚點，是他選市長重要政見，檢調行動讓志工擔心惹禍怯步，對食堂運作是致命打擊，恐有斷炊之虞！

黃榮利表示，支持查賄，政府編預算提供檢舉查賄獎金，他贊同，不過為避免浮濫不實檢舉，浪費司法資源，淪為參選人打擊對手工具，現行檢舉制度「有獎無懲」、「有賞無罰」應檢討！建議立法：檢舉賄選案，如查出是「惡意使人不當選」涉及刑案，應公布檢舉人身分，否則惡意檢舉者作賊喊捉賊，卻又說志工自導自演！只要公佈檢舉人姓名還原真相，才不會讓檢調疲於奔命！

地檢署主任檢察官江金星說，地檢署受理相關刑事案件，均秉持客觀中立原則，查察賄選，只問是非，不問身分、政黨，有聞必查、有據必辦，「請回」並非偵查終結，更非不起訴處分。

嘉義檢調偵辦太保市東勢社區老人食堂成立疑賄選案，帶走10名涉案人偵辦，長達10多小時，最後統統請回，市長黃榮利、市代會副主席吳宏哲及東勢社區理事長徐靜婉，上午帶被約談里民等共20多人在東安宮開會，呼籲檢警調不要只憑檢舉一再霸凌參加老人食堂長輩。記者魯永明／攝影
嘉義檢調偵辦太保市東勢社區老人食堂成立疑賄選案，帶走10名涉案人偵辦，長達10多小時，最後統統請回，市長黃榮利、市代會副主席吳宏哲及東勢社區理事長徐靜婉，上午帶被約談里民等共20多人在東安宮開會，呼籲檢警調不要只憑檢舉一再霸凌參加老人食堂長輩。記者魯永明／攝影
嘉義檢調偵辦太保市東勢社區老人食堂成立疑賄選案，帶走10名涉案人偵辦，長達10多小時，最後統統請回，市長黃榮利、市代會副主席吳宏哲及東勢社區理事長徐靜婉，上午帶被約談里民等共20多人在東安宮開會，呼籲檢警調不要只憑檢舉一再霸凌參加老人食堂長輩。記者魯永明／攝影
嘉義檢調偵辦太保市東勢社區老人食堂成立疑賄選案，帶走10名涉案人偵辦，長達10多小時，最後統統請回，市長黃榮利、市代會副主席吳宏哲及東勢社區理事長徐靜婉，上午帶被約談里民等共20多人在東安宮開會，呼籲檢警調不要只憑檢舉一再霸凌參加老人食堂長輩。記者魯永明／攝影

賄選 嘉義縣選舉 2022大選

延伸閱讀

南投首件賄選 林姓里長候選人送茶葉、麻油被查獲

新竹縣調查站查獲現金賄選 調查局長王俊力嘉勉

嘉義縣議員第1選區增1席 綠營2新人拚老將激化選情

太保市長選戰！鄭淑分遭質疑代職參選 果斷請假、捐薪資助弱勢

相關新聞

來菜脯重鎮布袋拔蘿蔔 東港社區彩頭文化祭歡迎來體驗

嘉義縣布袋鎮東港社區年度盛事「彩頭文化祭」， 定11月5日周末下午2點，在布袋老人文康中心前廣場舉行，上午在東港宣傳，活...

號次抽籤／嘉縣民雄鄉長選舉 藍綠無黨候選人掃街拚人氣

嘉義縣最大鄉鎮民雄鄉長選舉上午在鄉公所3樓，舉行候選人號次抽籤，依登記順序抽籤，無黨候選人許能通抽中4號，黃嘉寬抽中3號...

號次抽籤／嘉義市東區議員抽號次 全場焦點是胸前爆開的她

嘉義市議員候選人今天進行號次抽籤，上午進行東區候選人抽籤，全場聚焦在候選人顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節身上，她上台抽...

檢調太保市查賄10涉案人請回！有人丟工作 市長開會聲援

嘉義地檢署接獲有人檢舉太保市東勢社區老人食堂成立疑賄選案，17日上午指揮嘉縣調查站到東勢里帶走10名涉案人偵辦，長達10...

辨識率達9成！台南沙崙導入AI智慧交通 將擴大到南科

台南市府今天舉辦沙崙 5G 智慧交通應用成果記者會，展示在國發會、資策會指導協助下，以沙崙智慧綠能園區做為示範場域，將交...

號次抽籤／雲林縣議員選舉 6選區全號次出爐、7人未到代抽

雲林縣下屆縣議員6選區候選人69人，應選43席，選委會今在縣議會大廳舉行號次抽籤作業，其中第1選區呂宜臻，第2選區彭新銘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。