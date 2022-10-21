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雲林縣議員選舉 6選區全號次出爐、7人未到代抽

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣選委會今天舉行縣議員候選人號次抽籤作業，69名候選人中有7人未親自到場，由選委會代抽。記者陳苡葳／攝影
雲林縣選委會今天舉行縣議員候選人號次抽籤作業，69名候選人中有7人未親自到場，由選委會代抽。記者陳苡葳／攝影

雲林縣下屆縣議員6選區候選人69人，應選43席，選委會今在縣議會大廳舉行號次抽籤作業，其中第1選區呂宜臻，第2選區彭新銘、陳志榮，第3選區林文彬、魏順興，第5選區張鍚科，第6選區林哲凌等7名候選人未到場，由選委會代抽。

第1選區（斗六市、林內及莿桐鄉）18人應選10席。王又民（1）、陳永修（2）、林靖冠（3）、江文登（4）、林聖智（5）、張光儀（6）、林岳璋（7）、周秀月（8）、廖郁賢（9）、賴淑綏（10）、鄭自勤（11）、張維崢（12）、陳芳盈（13）、黃勝志（14）、黃英學（15）、呂宜臻（16）、鍾明馨（17）、曾博鴻（18）。

第2選區（斗南鎮、古坑及大埤鄉）12人應選6席。彭新銘（1）、顏忠義（2）、陳世彬（3）、張庭綺（4）、吳錦凉（5）、蔡東富（6）、陳志榮（7）、沈銘恭（8）、簡慈坊（9）、王秋足（10）、賴明源（11）、吳滄得（12）。

第3選區（虎尾及土庫鎮、褒忠及元長鄉）14人應選9席。陳乙辰（1）、王鈺齊（2）、蔡秋敏（3）、林文彬（4）、蔡明水（5）、沈宗隆（6）、黃美瑤（7）、李政峯（8）、魏順興（9）、張維心（10）、黃凱（11）、陳俊龍（12）、林武正（13）、林明進（14）。

第4選區（西螺鎮、二崙及崙背鄉）7人應選6席。楊國寬（1）、鄭玲惠（2）、游淑雲（3）、洪如萍（4）、梁銘忠（5）、廖偉晴（6）、李明哲（7）。

第5選區（台西鄉、麥寮鄉、東勢鄉、四湖鄉）11人應選7席。陳清圳（1）、張揚科（2）、蔡永富（3）、顏嘉葦（4）、吳蕙蘭（5）、丁慶錡（6）、林深（7）、王英文（8）、蘇俊豪（9）、許留賓（10）、蘇國瓏（11）。

第6選區（北港鎮、水林及口湖鄉）7人應選5席。王新堯（1）、林哲凌（2）、蕭慧敏（3）、蔡咏锝（4）、黃文祥（5）、蔡孟真（6）、蔡岳儒（7）。

選委會 林哲凌 口湖鄉

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