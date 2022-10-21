台南永康汙水下水道接管中斷 市府：會助克服動工障礙

台南市永康區東橋一路地下汙水下水道接管工程原應前年動工又中斷，引發民怨；市政府水利局昨天下午與市議員林燕祝等民意代表前往會勘用戶接管工程。水利局表示，將持續透過開口契約，克服障礙協助民眾辦理用戶接管，加速汙水下水道建設改善民眾生活環境。

水利局說，該區用戶原為內政部營建署於109年辦理用戶接管工程，不料當時在282、270及258巷口處因遭遇台電、自來水、電信、寬頻及瓦斯等管線障礙因素及用地問題，導致障礙無法排除而未施作；水利局在接獲民眾反映未辦理用戶接管工程後，積極向營建署爭取經費，並將該區域納入開口契約辦理用戶接管。

水利局表示，針對部分因民生管線障礙、後巷施作空間不足及私有土地等因素，致原工程標案無法辦理用戶接管用戶，水利局會投入協助爭取。