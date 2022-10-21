嘉義縣議員選舉號次抽籤結果 候選人比人氣車隊造勢

嘉義縣議員選舉上午在選委會舉行號次抽籤，全部7個選區57人參選搶37席，第7選區（山地原住民阿里山鄉）武清山同額，不必抽籤。

抽籤號次結果如下：第一選區應選8席：王啟澧（現任、國）6號、黃惠汝（民）4號、詹琬蓁（現任、國）3號、江珮曄（民）7號、楊秀琴（現任）2號、陳主明（民）8號、黃榮俊（現任、民）9號、賴瓊如（現任）5號、黃榮利（民）1號。

第二選區應選7席：陳福成（現任）5號、黃啟豪（民）6號、簡嘉億（國）3號、劉宜奮4號、洪安仁7號、林岱杰10號、林秀琴（現任、民）12號、郭金雀1號、陳文忠（現任）9號、高子羚8號、林淑完（現任、民）11號、何文華（民）2號。

第三選區應選5席：高義清7號、莊信忠（民）2號、陳信文（現任、國）4號、劉世承5號、劉雅文（現任、民）9號、吳思蓉（現任、國）6號、陳志明8號、王啟瑞1號、江志明（民）3號。

第四選區應選6席：呂文正（民）9號、李國勝（現任、國）10號、黃嫈珺（現任、民）6號、蔡政宜1號、蔡建漢4號、陳崇榮2號、蔡奇璋（現任）7號、郭西川8號、姜梅紅（現任、民）5號、陳怡岳（現任、民）3號。

第五選區應選3席：蔡信典（現任、國）1號、黃金茂（現任）3號、陳鳳梅（民）4號、翁聰賢（民）2號。

第六選區應選7席：邱銀海（現任、國）5號、涂文以4號、林嘉欣8號、陳柏麟（現任、民）3號、張明達（現任、民）9號、詹黃素蓮（現任、國）11號、蔡瀧賢（民）6號、羅士洋（現任、民）2號、江季珍（民）1號、莊竣傑7號、詹志暉（國）10號、何子凡（現任）12號。