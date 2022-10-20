影／百萬元閃亮金幣錢母登場 新春到北港武德宮「淘金」

國內財神祖廟的雲林縣北港武德宮重金登場！明年新春加碼打造百萬元金幣送給信徒當錢母，今天邀請雲林縣長張麗善見證，在媒體攝影機下，公開把包有兩枚金幣的錢母小紅包，放入15萬包錢母紅包中，幸運者可在明年新春到武德宮點燈求錢母時獲得「金幣錢母」。

每年農曆春節，數十萬民眾湧入北港武德宮走春拜財神，很多人更會向財神求取錢母，好為新的1年求得財運亨通，武德宮的財神錢母小紅包一直很受信徒歡迎，癸卯年預計發放15萬份錢母紅包，今年加碼300份的金幣錢母紅包，每位求錢母的民眾都有機會獲得金幣錢母。

武德宮主委林安樂指出，每年因應信徒新春求財，武德宮製作15萬份包有兩枚1元硬幣的小紅包作為求財錢母，今年額外加碼推出300包金幣錢母小紅，每包裝有兩枚999.9純金的財神與虎爺造型的紀念金幣，共600枚價值逾110餘萬元，為公平公開讓所有信眾都有機會獲得金幣錢母，廟方特邀請雲林縣長張麗善進行金幣見證儀式。

主委林安樂和縣長張麗善今天在大殿向財神參拜，為所有錢母小紅包求運加持，隨後再由張縣長在300包裝有金幣的小紅包隨機抽驗，在媒體攝影機見證下，打開紅包確認每包裝有兩枚金幣後，再和主委林安樂一起將300包金幣錢母小紅包，混合放入15萬份錢母小紅包中，每包外觀一模一樣，讓每個人都有機會獲得金幣錢母小紅包。

林安樂表示，武財神發放錢母蔚為風潮，成為台灣特有的新春民俗，通常金幣錢母在包裝作業過程中，多半由工作人員隨機放入紅包內，民眾難能看到作業情況，基於公正公開原則，武德宮去年起開始公開舉行金幣見證儀式，透過直播和媒體見證，讓信眾有更高的參與感。