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影／百萬元閃亮金幣錢母登場 新春到北港武德宮「淘金」

聯合報／ 記者蔡維斌黃于凡／雲林即時報導
武德宮主委林安樂和雲林縣長張麗善把裝有金幣的小紅包混合進一般銅幣錢母中，讓每個人都有機會獲得金幣錢母。記者蔡維斌／翻攝
武德宮主委林安樂和雲林縣長張麗善把裝有金幣的小紅包混合進一般銅幣錢母中，讓每個人都有機會獲得金幣錢母。記者蔡維斌／翻攝

國內財神祖廟的雲林縣北港武德宮重金登場！明年新春加碼打造百萬元金幣送給信徒當錢母，今天邀請雲林縣長張麗善見證，在媒體攝影機下，公開把包有兩枚金幣的錢母小紅包，放入15萬包錢母紅包中，幸運者可在明年新春到武德宮點燈求錢母時獲得「金幣錢母」。

每年農曆春節，數十萬民眾湧入北港武德宮走春拜財神，很多人更會向財神求取錢母，好為新的1年求得財運亨通，武德宮的財神錢母小紅包一直很受信徒歡迎，癸卯年預計發放15萬份錢母紅包，今年加碼300份的金幣錢母紅包，每位求錢母的民眾都有機會獲得金幣錢母。

武德宮主委林安樂指出，每年因應信徒新春求財，武德宮製作15萬份包有兩枚1元硬幣的小紅包作為求財錢母，今年額外加碼推出300包金幣錢母小紅，每包裝有兩枚999.9純金的財神與虎爺造型的紀念金幣，共600枚價值逾110餘萬元，為公平公開讓所有信眾都有機會獲得金幣錢母，廟方特邀請雲林縣長張麗善進行金幣見證儀式。

主委林安樂和縣長張麗善今天在大殿向財神參拜，為所有錢母小紅包求運加持，隨後再由張縣長在300包裝有金幣的小紅包隨機抽驗，在媒體攝影機見證下，打開紅包確認每包裝有兩枚金幣後，再和主委林安樂一起將300包金幣錢母小紅包，混合放入15萬份錢母小紅包中，每包外觀一模一樣，讓每個人都有機會獲得金幣錢母小紅包。

林安樂表示，武財神發放錢母蔚為風潮，成為台灣特有的新春民俗，通常金幣錢母在包裝作業過程中，多半由工作人員隨機放入紅包內，民眾難能看到作業情況，基於公正公開原則，武德宮去年起開始公開舉行金幣見證儀式，透過直播和媒體見證，讓信眾有更高的參與感。

武德宮指出，新春求得生財錢母已成習俗，財神爺紅包放兩個一元銅幣，象徵得財又得利。除農曆過年走春有機會獲得金幣錢母小紅包，廟方從10月25日起，現場與官網將同步開始受理癸卯年點燈，只要『點燈』即附錢母小紅包1份，讓民眾優先擁有獲得金幣錢母的機會。

雲林縣長張麗善見證隨機抽出錢母小紅包，抽驗內裝的錢幣是否為純金的金幣。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善見證隨機抽出錢母小紅包，抽驗內裝的錢幣是否為純金的金幣。記者蔡維斌／攝影
幸運者可在15萬份錢母小紅包中獲得金幣小紅包。記者蔡維斌／攝影
幸運者可在15萬份錢母小紅包中獲得金幣小紅包。記者蔡維斌／攝影
北港武德宮新春錢母使用純金打造的金幣，人人機會平等，幸運者可獲得金幣錢母。記者蔡維斌／攝影
北港武德宮新春錢母使用純金打造的金幣，人人機會平等，幸運者可獲得金幣錢母。記者蔡維斌／攝影
北港武德宮新春錢母使用純金打造的金幣，人人機會平等，幸運者可獲得金幣錢母。記者蔡維斌／攝影
北港武德宮新春錢母使用純金打造的金幣，人人機會平等，幸運者可獲得金幣錢母。記者蔡維斌／攝影

紅包 雲林 張麗善

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