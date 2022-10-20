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影／雲林人行道座椅遮陽板「說倒就倒」 疑鐵材長度不足

聯合報／ 記者黃于凡蔡維斌／雲林即時報導
雲林口湖鄉謝厝村順天宮前的人行道座椅遮陽板說倒就倒，疑鐵材長度不足。圖／王新堯提供
雲林口湖鄉謝厝村順天宮前的人行道座椅遮陽板說倒就倒，疑鐵材長度不足。圖／王新堯提供

雲林縣口湖鄉謝厝村順天宮前的人行道座椅遮陽板日前突然倒塌，議員王新堯說，該廟埕廣場及人行步道工程僅完工2年，當初中央補助3087.9萬元、地方也拿出配合款588.1萬元，卻在今年7月14日下午突然倒塌，且從監視器畫面中可見，是「無風無搖、說倒就倒」。

口湖鄉公所表示，謝厝順天宮及會水宮廟埕廣場暨周邊人行步道建置工程，完工日期是2019年5月8日，工程保固2年，當天接獲民眾反映謝厝順天宮花架倒塌，第一時間就前往拉設封鎖線及交通錐，並請原施工廠商盡速拆除。

口湖鄉公所評估，倒塌的原因是材料中心之鐵材延伸長度不夠所致，花架共有三處，謝厝順天宮2座、會水宮1座，因保固已過，無法修復，已全數拆除，並重新檢視鄉內其他工程案中的花架，提前防止類似情形，已另做加固處理。

雲林口湖鄉謝厝村順天宮前的人行道座椅遮陽板說倒就倒，疑鐵材長度不足。圖／王新堯提供
雲林口湖鄉謝厝村順天宮前的人行道座椅遮陽板說倒就倒，疑鐵材長度不足。圖／王新堯提供
雲林口湖鄉謝厝村順天宮前的人行道座椅遮陽板說倒就倒，疑鐵材長度不足。圖／王新堯提供
雲林口湖鄉謝厝村順天宮前的人行道座椅遮陽板說倒就倒，疑鐵材長度不足。圖／王新堯提供
雲林口湖鄉謝厝村順天宮前的人行道座椅遮陽板說倒就倒，疑鐵材長度不足。圖／王新堯提供
雲林口湖鄉謝厝村順天宮前的人行道座椅遮陽板說倒就倒，疑鐵材長度不足。圖／王新堯提供

人行道 監視器

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