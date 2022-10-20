愛心咖啡講師 手沖咖啡送聖馬醫護
來自台東阿美族青年蔡雲熙用他專長的手沖咖啡慰勞醫護辛勞，今天到訪嘉義市天主教聖馬爾定醫院，親自沖泡熱咖啡獻上對醫護的感謝，暖口也暖心。蔡雲熙表示，做公益，不論用什麼形式都是一種美好，有感疫情下醫護的辛苦，致力環島走遍全台醫院。
蔡雲熙表示，咖啡對大部分人來說是一早工作的開始，可以提振精神，對他而言，咖啡也是紓壓療癒的方式，尤其這2、3年疫情發展快速，在第一防線的醫院同仁更是飽受巨大的身心壓力，希望透過自己小小的力量，讓這些犧牲奉獻、堅守崗位的醫護感受到溫暖，幫他們加油續航，持續守護大家的健康。
院方透過簡便通知告知同仁有手沖咖啡，有些單位便派代表將大家的杯子陸續擺放，蔡雲熙熟捻地將自行扛來的器具準備好，隨著熱水注入咖啡粉，隨即飄出濃郁的香氣，微笑洋溢在大家的嘴角，溫暖流竄在彼此的心房，透過一杯熱咖啡，互相聊聊咖啡的相關知識、護理人員的服務故事，沒有什麼比這個還療癒的了。
聖馬爾定醫院副院長林慈恩表示，醫院就是守護民眾健康的堡壘，同仁秉持天職，義不容辭，長久疫情下來醫護確實很疲累，但有時一個善意微笑、一句加油打氣、辛苦了，是能讓大家撐下去的動力。感謝蔡講師用專業與熱忱提供分享，看似簡單不加糖的黑咖啡，卻深深蘊含著溫馨與甜意。
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