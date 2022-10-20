綠議員舅公交通違規高比例免罰？許忠信質疑黃偉哲坐視

台南市長參選人許忠信今天質疑市長黃偉哲「容任民進黨議員袒護舅公交通罰單高比例免罰」；50張罰單有22張罰單事後竟然免罰，對一般市民而言非常不公平，市府應公布22件免罰的理由。

市府交通局長王銘德指出，許所指免罰案件經查共21件，其中12件高速公路通行費未繳違規，經高速公路權責單位查證非故意欠繳並已繳費、撤銷違規；5件經舉發採證照片未能確認違規要件撤銷舉發；1件因舉發單位未保存採證照片，無法佐證違規同意撤銷；3件因舉發員警誤植違規通知單違規時間或舉發法條與違規事實有誤撤銷。

許忠信表示，消息來源提供資料顯示，黃姓計程車司機是民進黨市議員舅公，2018年8月10日至2020年4月9日交通違規收到50張罰單，有22張罰單被台南市交通事件裁決中心免罰，比例高達五分之二以上；懷疑是「黃偉哲容任偏袒」。甚至在議員擔任民代助理時期即有這種情況。

王銘德表示，交通事件裁決中心收到民眾申訴時，「皆秉持公正、公開原則，善盡查證責任辦理，依法行政，絕無袒護特定人士或車輛情事」。

許忠信指出，黃姓司機50件交通違規罰單，經分析其中有14件是歸仁分局舉發，12件發生在歸仁區，7件仁德區，3件東區，表示該司機有東區、歸仁及仁德地緣關係。尤其台南正推動科技執法，很多市民不慎違規就被拍照取締，收到罰單機會大增。市民違規當依法受罰，不應有特殊背景而免罰，讓執法公平性受到質疑。