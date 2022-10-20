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綠營批未做防颱準備 雲縣府：全程掌握隨時應變

中央社／ 雲林縣20日電

民進黨雲林縣議員參選人張維崢今天表示，接獲民眾爆料雲林縣長張麗善15日晚間率縣府一級主管北上，未做防颱準備；雲縣府回應，縣長全程掌握，隨時應變，且主要防颱單位主管並未同行。

張維崢今天開記者會指出，中央氣象局15日針對尼莎颱風發布海上警報，且對全台發布大雨特報，但他接獲民眾爆料，張麗善在15日晚間率領雲林縣政府一級主管北上參加活動。

張維崢表示，身為首長要防範於未然，做好各項防颱因應工作，例如台南市長黃偉哲當天立即要求市府各局處要超前部署並提早整備因應，反觀雲林縣府卻未做準備，所幸此次颱風未給雲林帶來災害。

雲林縣政府新聞處長羅楚東回應強調，縣府相關單位從12日就啟動相關防災機制，全程掌握颱風動態，做好準備以隨時應變突發狀況；而15日當晚縣府主要防颱單位一級主管並未同行，縣長完全掌握相關狀況。

羅楚東說，張麗善當天晚間是出席新北市雲林同鄉會理事長交接典禮，此活動為旅外同鄉重要活動，也是公開活動，縣長出席並非秘密，劉建國競總發言人張維崢卻刻意以「民眾爆料」誤導大眾，製造無謂對立，也對新北市雲林同鄉會相當不尊重，縣府對此感到相當遺憾。

雲林 尼莎颱風

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