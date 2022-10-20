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風格交換擾動能量 開拓嘉義風格

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市政府辦理「風格交換所（創生總店）：我的靈魂選物」創生小聚活動。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府辦理「風格交換所（創生總店）：我的靈魂選物」創生小聚活動。圖／嘉義市政府提供

嘉義市擁有許多風格迥異的店家、在地團隊，在各自的領域耕耘著，嘉義市政府以「跨域交流」作為出發點，將於10月23日下午至在地店家「起風」辦理「風格交換所（創生總店）：我的靈魂選物」創生小聚，期盼讓跨域擾動在地能量，讓返鄉後用自己的風格與方式，彼此合作開拓出更多采多姿的嘉義風格。

市府表示，活動以「風格交換」的觀點切入，邀請OutDoorBoyz、糕拐狀元糕、偉士牌社群、起風、在地領路人計畫、24號魔法屋 塔羅占卜、拾間文化、庸俗救星主唱宋家耘、諸羅設計塾、PIZZA胖、UN Florist 余安花室、很賢。很蕙、峇曼滷製所等團隊，分享每個物件背後的價值，也藉由「展示」瞭解物件的美好，讓現場參與者能面對面交流，甚至將選物販售給志同道合的朋友。

風格交換所透過交流帶來感動，凝聚情感，建立連結，甚至創造商業價值，期盼持續讓跨域擾動在地的能量，讓越來越多人在返鄉、移鄉後，深耕在嘉義這片土地上，用自己的風格與方式，彼此合作開拓出更多采多姿的嘉義風格。

嘉義

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