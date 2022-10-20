獅子會愛心捐贈 嘉市復康巴士再添生力軍

國際獅子會300-D1區、吳鳳獅子會、嘉鳳獅子會聯合捐贈總價195萬元復康巴士，今日在嘉義市政府舉行捐贈儀式，市長黃敏惠感謝獅子會嘉惠更多弱勢族群，讓他們在使用各項福利資源時更便利。

市長黃敏惠表示，獅子會自2011年至今已捐贈華山基金會、伊甸基金會、心康復之友協會、嘉愛啟智發展中心等公益團體8輛交通車，今日捐贈的復康巴士也是以最高規格設置規劃，共同關懷地方弱勢族群，提供身心障礙者以及行動不便者，外出更舒適便利，讓社會更幸福美滿。

黃敏惠表示，身心障礙者因行動不便，導致外出意願與能力受到限制，進而影響其在社區活動參與及人際關係的疏離。嘉義市政府於2007年起提供復康巴士接送服務，並委託脊髓損傷者協會營運，至今已有23輛，10多年來提供優質交通接送，不論在就醫、旅遊或者購物上，讓更多的身障者及行動不便者願意走出門。

國際獅子會300-D1區總監施松吉表示，復康巴士捐贈是獅子會秉持社會公益的熱心與熱忱，期待藉由本次活動，能拋磚引玉，帶動社會善的力量，並將善的循環延續下去，為社會服務，互相扶持，讓社會溫馨和諧。

社會處表示，一輛交通車所需要的成本往往是很難負擔的，特別是復康巴士動輒就要上百萬，若沒有各界慷慨解囊、相互扶持，弱勢民眾的交通需求恐怕也會是社福團體的難題，因此，今日的捐贈活動不僅是愛心、善舉，也是政府和民間單位攜手提升社會福利能量的象徵，不管是對獅子會、對市府、甚至是對社會大眾都有著非凡的意義。