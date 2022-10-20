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嘉義縣成功爭取次醫療區重新劃分 醫療資源再升級

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣政府成功爭取次醫療區重新劃分，醫療資源再升級。圖／聯合報資料照片
嘉義縣政府成功爭取次醫療區重新劃分，醫療資源再升級。圖／聯合報資料照片

嘉義縣長翁章梁爭取次醫療區重新劃分，衛福部日前同意核定，可以增加78床急性一般病床位，將嘉義次醫療區水上鄉，回歸併入太保區，提昇嘉義縣區域醫療資源分布比例，全面建構完善優質、可近性的醫療照護。

依據衛福部規範，嘉縣醫療區分為太保、阿里山共2個次醫療區，水上鄉與嘉市屬嘉義次醫療區，長久以來，太保次醫療區受限總人口數，每萬人逾50床限制，無法增加病床，嘉縣幅員廣大，為提升民眾就醫可近性，縣長翁章梁及立委蔡易餘爭取水上鄉回歸太保次醫療區，上個月邀衛福部長薛瑞元到部立朴子醫院聽簡報，獲衛福部同意，嘉縣醫療資源可再升級增加78床位。

翁章梁說，近幾年積極推動6大產業園區設置，吸引知名企業進駐創造就業機會，預期可見人口回流增長，帶動地方發展，另嘉縣老年人口居全國之冠，規畫醫養照護，目前共6家住宿式機構，申請884床設立，水上鄉重劃回太保次醫療區域可增加急性一般病床78床，另阿里山區次醫療區還有620床可供設立，目前縣府在民雄鄉北勢子營區開發醫療專用區，歡迎有意申請設醫院者洽衛生局

衛生局長趙紋華說，水上重新劃分回嘉縣，沿海醫療資源可再擴增78床量能，公平合理分配強化地區級醫院設置意願，落實分級醫療，輕症病患在地區醫院就近獲得治療，避免排擠重度急救責任醫院，造成一床難求困境，完善建構可近性醫療資源，讓鄉親有優質便利醫療照護。

嘉義 衛福部 衛生局

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