偏鄉六腳老化嚴重 華山基金會送愛成立天使站陪伴孤老
嘉義縣老化比例全台居冠，其中偏鄉六腳鄉老化比例最高，成為老人鄉，華山基金會成立六腳天使站服務弱勢孤老12年，隨著長輩服務需求增加，上午舉行天使站開站剪綵暨用愛加溫受贈儀式，邀請長輩、台北市嘉縣同鄉會六腳聯誼會及善心企業參與，場面熱鬧溫馨。
開站剪綵，六腳天使站長黃雅靖分享服務歷程、感謝善心人士，縣政顧問呂文正、縣議員黃鉦凱、六腳鄉公所社會課課長郭芰紅，長期支持華山富翔營造公司老闆洪崇文、家揚佛俱王秀琢等到場祝賀，六腳聯誼會長黃譓宇致贈20萬元支票，支持天使站服務經費，來賓與長輩開站剪綵，六美國小校長翁浩育落款題字「六腳天使站」匾額，留下貴賓及長輩手印，見證開站。
82歲王姓阿嬤獨居蒜頭村，視力不佳有氣喘，因華山服務有說話社交對象，樂觀開朗，像阿嬤這樣長輩，六腳天使站累計服務近253人，偏鄉服務經費籌措困難，華山提供到宅服務，陪伴長輩安心生活。
北市嘉縣同鄉會六腳聯誼會長黃譓宇，得知華山天使站面臨斷炊窘境，號召會員認捐服務費，更以實際行動捐贈20萬元，盼更多善心人士共襄善舉，用愛守護弱勢長輩。華山基金會在台澎金馬成立近400個愛心天使站，守護免費提供約3萬名三失 (失依、失能、失智)長輩到宅服務，歡迎善心人土捐贈幫助弱勢孤老。
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