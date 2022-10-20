偏鄉六腳老化嚴重 華山基金會送愛成立天使站陪伴孤老

嘉義縣老化比例全台居冠，其中偏鄉六腳鄉老化比例最高，成為老人鄉，華山基金會成立六腳天使站服務弱勢孤老12年，隨著長輩服務需求增加，上午舉行天使站開站剪綵暨用愛加溫受贈儀式，邀請長輩、台北市嘉縣同鄉會六腳聯誼會及善心企業參與，場面熱鬧溫馨。

開站剪綵，六腳天使站長黃雅靖分享服務歷程、感謝善心人士，縣政顧問呂文正、縣議員黃鉦凱、六腳鄉公所社會課課長郭芰紅，長期支持華山富翔營造公司老闆洪崇文、家揚佛俱王秀琢等到場祝賀，六腳聯誼會長黃譓宇致贈20萬元支票，支持天使站服務經費，來賓與長輩開站剪綵，六美國小校長翁浩育落款題字「六腳天使站」匾額，留下貴賓及長輩手印，見證開站。

82歲王姓阿嬤獨居蒜頭村，視力不佳有氣喘，因華山服務有說話社交對象，樂觀開朗，像阿嬤這樣長輩，六腳天使站累計服務近253人，偏鄉服務經費籌措困難，華山提供到宅服務，陪伴長輩安心生活。