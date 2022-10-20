嘉市社企女力崛起 9組團隊一圓創業夢想

嘉義市政府以「嘉有社企‧城市新活力」作為號召，鼓勵女性及弱勢族群運用創新、創意突破困境，投入社會企業，成為新崛起的經濟實力；今年計有9組女性社會企業完成營業登記一圓創業夢想；市長黃敏惠表示，團隊發展出獨一無二的產品，用她們的創新及創意，讓女性經濟力在嘉義市綻放。

嘉義市政府今年將社會創業夢想具體實現，推出「社會創新及社會企業創業競賽」，圓夢計畫總獎勵金100萬元，提供每個得獎團隊10萬元的圓夢計畫獎勵金，透過完整的遴選及輔導機制，發掘具執行力與發展性之團隊，導入業師輔導，從培力、深化、輔導、競賽獎金補助、到創業。

市長黃敏惠表示，9組團隊從競爭激烈的33組隊伍中脫穎而出，並與市府及業師為期4個月的輔導，從選點、產品開發、財務規劃等，一路到創業登記，真的很不容易。創業是自我挑戰，辛苦也很不容易，但卻是滿滿豐收的果實，9組團隊發展出獨一無二的產品，其創新及創意，讓女性經濟力在嘉義市綻放。

今天有7家女性社會企業接續完成辦理營業登記包括，「巧藝拾衫衣作坊」、「虹魚色彩藝文工作室」、「布吾可能」、「嘉藝美食料理團」、「薪雅刻印工坊」、「Back to Basics 返璞歸真」、「誰響回嘉-非典型錄音現場」等7家。

「布吾可能」負責人董正琪表示，當了媽媽之後，為了陪伴孩子成長，離開忙碌的科技業工程師工作，回到家鄉嘉義，一頭栽進手作包的世界裡，2014年成立專業手作教室「鈕釦樹」，2022年接觸社企課程，創立微品牌「布吾可能」。

「嘉藝美食料理團」負責人江莉莉表示，嘉藝美食團是創立於1942年嘉義市火車站前的三雅火雞肉飯，一個老字號就是一段歷史﹑一種傳承。疫情期間外帶及外送成為消費主流，消費者對冷凍包與即時包接受度大幅提升，帶動在家用餐的冷凍餐點商機。