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發9999純金幣！最旺財神廟「武德宮」錢母紅包限量開搶
重金登場！北港武德宮是台灣香火最鼎盛的財神廟，每年農曆春節都會湧入數十萬民眾，求取象徵一本萬利財神爺錢母小紅包，明年癸卯年預計發放15萬份錢母紅包，廟方加碼300份99.99%萬足金財神與虎爺造型紀念金幣，縣長張麗善今出席金幣見證儀式，親自封裝、將金幣紅包擲入錢母財庫。
武德宮主任委員林安樂表示，錢母紅包限量15萬份、金幣錢母紅包限量300份，10月25日早上9點起，現場與官網將同步開始受理癸卯年點燈，只要參與點燈，就有機會獲得金幣錢母紅包，或者農曆新年到武德宮走春也有機會獲得。
北港武德宮表示，錢母紅包內有2個一元硬幣，有台語諧音「有利」之意，象徵得財又得利，廣受民眾歡迎；武德宮明年預計發放15萬份錢母紅包，再加碼300份金幣錢母紅包，花費逾百萬元打造600枚萬足金紀念金幣，有財神及虎爺造型2種。
值得一提的是，武德宮獨步全台的金幣見證儀式，張麗善今天親自到武德宮確認金幣數量並分裝，與林安樂一起將金幣錢母紅包擲入錢母財庫，讓300份金幣紅包平均置入15萬份錢母紅包中，讓發錢母紅包的習俗變得更透明，也提升信眾活動參與感。
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