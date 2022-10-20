「2022德元埤荷蘭村風車節」周六開幕 黃偉哲開箱暖場
「2022德元埤荷蘭村風車節」周六開幕，台南市長黃偉哲今天前往展區開箱暖場。黃偉哲表示，今年德元埤荷蘭村風車節從10月22日持續到11月4日展出14天，園區還有起司搬運大賽及各種品牌市集林立，歡迎大家把握機會來荷蘭村漫步、玩遊戲、逛市集。
德元埤荷蘭村風車節以「尼德蘭，一起趣旅行」為主題，規畫各式荷蘭特色活動及創意特展，特色風車及充滿荷蘭味造景藝術，適合闔家賞遊。活動詳情及優惠資訊可上德元埤荷蘭村官方臉書查詢： https://www.facebook.com/DeyuanbiHollandVillage/ 。
今年德元埤荷蘭村風車節最大亮點，是由知名互動遊具設計師張宇文與紅點、IF等國際設計獎得主洪健耀設計監製，近萬支小風車構成一座大型環繞迷宮，並有多種結合光學與荷蘭元素展品，加入遊具互動元素，讓展區漫步，成為有趣的探索體驗。
黃偉哲由主辦單位佈展人帶領解說參觀展區，確認開展前準備到位。黃偉哲表示，荷蘭村真的是漂亮的世外桃源，非常值得來探訪，會持續將荷蘭村景點作更好開發，成為更多市民與遊客喜歡來的地方，也邀請大家這周末22日上午來參加風車節開幕活動。
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