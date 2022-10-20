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南市今年第2批地籍清理代為標售 出脫8標逾1千8百萬元

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市地政局辦理今年度第2批地籍清理代為標售作業，順利標脫8標，得標總金額達1千8百餘萬元。圖／地政局提供
台南市地政局辦理今年度第2批地籍清理代為標售作業，順利標脫8標，得標總金額達1千8百餘萬元。圖／地政局提供

台南市政府地政局今日辦理111年度第2批地籍清理代為標售作業，公告標售15標，共計9封標單競標，順利標脫8標，得標總金額達1千8百餘萬元，其中仁德區建築用地每坪標脫單價10萬8千元，以及中西區商業區土地每坪單價43萬8千元，最受到青睞。

地政局長陳淑美表示，本次標售係地政局依地籍清理作業，標的以中西區的商業區標的最多，新營區、新市區、仁德區、下營區及西港區，也有不少住宅區標的可供建築使用。另外新市區的農業區標的也可供生產利用，希望得標者能有效開發利用。

地政局表示，本次代為標售土地，有符合優先購買權的民眾，請主動於決標後10日內(10月20日至10月31日) ，以書面向地政局申請主張；並提醒相關權利人應自保管款存入、或囑託登記為國有完畢之日起10年內，依規定填具申請書及檢附相關證明文件，向南市府申請發給地籍清理價金，以維護自身權益。

市府指出，辦理地籍清理代為標售土地，是依地籍清理條例等相關法規，解決種種與現行法令規定不符及地籍登記不完整等地籍問題，本次標售係南市府地政局配合內政部地籍清理作業代為標售，將閒置土地再次活化，增加建築用地供給量、促進農地利用。

建築 台南 內政部

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