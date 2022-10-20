射擊競賽搭海軍陸戰隊招募 現場還展出「雙聯裝刺針飛彈系統」

台南市長黃偉哲今天分持長槍、手槍連開10多槍。原來他參加教育部嘉南區資源中心在台南柳營運動靶場舉行的嘉南區大專院校第2屆射擊競賽，原本只上場體驗一下打飛靶，因射擊畫面圍觀媒體拍攝不易、只好一再開槍，超高配合度贏得觀眾掌聲鼓勵。

主辦單位表示，去年辦第一屆射擊競賽後各校學生反應熱烈，今年再辦第二屆，17隊近百大專生參賽。並與海軍陸戰隊指揮部、海軍艦隊指揮部及民間企業、協會合辦，展出「雙聯裝刺針飛彈系統」、還有「國軍人才招募說明會」，讓學生近距離親身體驗國軍現代化裝備，對防衛武器有更深刻的認識。

主辦單位說，參賽學生10月15日先以學員身分參加「初階課程」、槍枝安全教育及安全守則，學習基礎射擊，先有空氣槍訓練成績水準以上，具培訓選手潛力才使用訓練比賽飛靶槍及25米運動手槍，專業教練指導從呼吸控制力、專注力及穩定性等，讓學生親自上靶台感受火藥的聲響及槍枝後座力。