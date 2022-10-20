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年底大選倒數 雲林這所小學辦嘉年華反賄選
距離11月26日大選倒數37天，雲林地檢署檢察長張春暉連日率隊至各鄉鎮市宣導「乾淨選舉」，莿桐鄉育仁國小為此盛大舉辦反賄選嘉年華活動，結合逗趣的闖關遊戲，及校長李學人獨家創作曲，以生動觀念深植學童心中。
反賄選嘉年華在熱衷公益的蒲公英劇團的說演故事中揭幕，氣勢磅薄的戰鼓隊隨後登台，育仁國小校園好不熱鬧；李學人說，師生為此準備許久，將誠信與法治觀念轉變成淺顯易懂的劇情和音符，透過活潑方式呈現，讓學童「秒懂」分辨是非、培養思考能力。
雲林縣近期出現多起九合一選舉疑似賄選案，雲林縣選委會、縣府政風處及檢警調單位馬不停蹄，連日舉辦反賄選講座及宣導活動，盼建立全民反賄共識，杜絕買、賣票歪風，促進乾淨選風。
莿桐鄉公所此次整合各方資源，邀請胖卡餐車開進校園，打造「誠信列車」形象創新宣導，學童見狀又驚又喜。鄉長林靖焜說，透過跨域合作推動誠信與食安，相信學童所獲不少。
張春暉說，反賄選須從小扎根，透過學童影響家庭，建立社會品德教育核心價值與思辨、選擇能力；大選將至，檢舉賄選全程保密，地檢署也會指派專人與民眾一對一對話，不擔心身份曝光，籲請全民齊力反賄，踴躍檢舉。
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