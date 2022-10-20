影／全台最大台南「八翁」畜牧廢水集中處理廠今天動土

台南第一座、全台最大的柳營區「台以八翁」畜牧糞尿隻中處理廠今天動土。預計明年底完工，啟用營運後將能改善酪農區長期畜牧廢水問題，提升急水溪水質。

市長黃偉哲、環保署副署長蔡鴻德、環保局長謝世傑、農業局長李建裕等地方人士代表動鏟、祈求工程順利。

黃偉哲表示，柳營八翁酪農區是台南市最大酪農區，養牛8441頭佔全市近3成。

市府表示，環保署支持、市府大力推動民間業者台以八翁公司，在八翁酪農區設置第一座「畜牧糞尿集中處理廠」，雖是全台第4座，但處理量能居全台之冠。

黃偉哲指出，台南市畜牧產業發達，但產生的糞尿臭味及汙染問題，常讓民眾避之唯恐不及。台以八翁克服大小問題投入建廠，環保署大力挹注經費，糞尿集中處理廠工程終於動土開工，期盼如期如質完工，使民眾了解畜牧能與環保共榮，也讓畜牧產業發展，不再有環保壓力。

蔡鴻德表示，畜牧糞尿廢水任意排放，對環境、河川都會造成負面影響，若能妥善運作，就會轉化成有用的資源，讓環境、作物、產業都受益。「資源循環再利，永續發展」，不是環保口號，而是只要有心就可實現，盼各產業積極發揚並落實，明天一定會更好。

環保局說，這座畜牧糞尿集中處理廠，建廠經費1億4千萬元，環保署及環保局合計補助7千1百萬元，業者自籌7千餘萬元，將處理八翁酪農區21家畜場3563頭牛、約佔酪農區總量40%，每日約327.3公噸糞尿廢水。日後將辦二期工程，屆時八翁酪農區53家畜牧糞尿廢水可全數納入處理。

一期工程預計每日產出沼渣約40公噸，沼液280公噸，可施灌於區內約60公頃狼尾草田，一方面減少化肥使用量，產出的狼尾草，再做為畜牧牛隻的草料，實資源循環零廢棄理念；也可減少廢水排入鄰近急水溪，進而改善河川水質。另集中處理廠預估產出沼氣發電每日最大可產生7277度電，約可提供713戶用電所需。