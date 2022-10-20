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嘉義中埔鄉長同額選舉 李碧雲勤訪19村建立在地資料庫

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
同額選舉的嘉義縣中埔鄉長參選人李碧雲，徒步拜訪鄉內的灣潭凍腳，遇農婦熱情請吃香蕉干。圖／李碧雲提供
同額選舉的嘉義縣中埔鄉長參選人李碧雲，徒步拜訪鄉內的灣潭凍腳，遇農婦熱情請吃香蕉干。圖／李碧雲提供

嘉義縣中埔鄉長同額選舉，中埔鄉農會總幹事李碧雲（民進黨）轉跑道選中埔鄉長，只要過選舉人數20%以上，篤定當選；雖同額李碧雲仍以建立自己的中埔資料庫，從8月底開始花了2個月，走了19個村落，爭取鄉民支持。

李碧雲擔任農會總幹事期間，打響阿里山公路旁中埔農會金蘭分部知名度，並吸引穀倉星巴客進駐，遠見受地方人士肯定，更創下20多年來，中埔鄉長首次同額選舉紀錄。

當初決定參選中埔鄉長的李碧雲，承諾要用腳走遍中埔的每一村，她從8月底開始走，到昨日已滿2個月，完成了19村落的拜訪，以實際人與人接觸，拉近與鄉民距離。

李碧雲表示，走過人煙罕至的小徑，感受過從高山向下望的寬廣，到今天已是在車水馬龍的三和地帶穿梭，她相信只有近距離面對面的接觸，才能深入了解中埔鄉民的生活，也將是最真實的中埔資料庫。

李碧雲也說，有次拜訪過程，遇到一位阿嬤邀她進家裡踏踏，採摘自己種的小花，綁成一束花送她，當下內心十分感動，她說只有實際的接觸，感受對方，拉近人與人的距離，才是她心中最真實的中埔。

嘉義縣山區2022年選局，有4鄉長為同額選舉，為現任的溪口鄉長孫維聰（民）、大埔鄉長吳明勳（無）爭取連任，而中埔鄉農會總幹事李碧雲（民）轉跑道選中埔鄉長、阿里山鄉公所秘書高瑞芳（無）選阿里山鄉長，只要過選舉人數20%以上，皆篤定當選，雖同額但參選人都勤跑地方，積極和鄉民搏感情。

同額選舉的嘉義縣中埔鄉長參選人李碧雲，拜訪中埔石硦村最頂端的聚落風櫃斗湖住戶約8戶，人口數僅20人。圖／李碧雲提供
同額選舉的嘉義縣中埔鄉長參選人李碧雲，拜訪中埔石硦村最頂端的聚落風櫃斗湖住戶約8戶，人口數僅20人。圖／李碧雲提供
同額選舉的嘉義縣中埔鄉長參選人李碧雲，拜訪中遇到一位阿嬤採摘自己種的小花，綁成一束花送她。圖／李碧雲提供
同額選舉的嘉義縣中埔鄉長參選人李碧雲，拜訪中遇到一位阿嬤採摘自己種的小花，綁成一束花送她。圖／李碧雲提供

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