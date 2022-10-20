台南市府新營公所合辦「大新營嘉年華」 推出多項優惠

台南市經濟發展局與新營區公所合作舉辦「2022大新營嘉年華」，今天請來市長黃偉哲開說明會。今年主活動搭配新營美食地圖及絆伴市集共同邀請50家特色攤商組成的「Chill瘋市集」，共180家店家是歷年來最多店家參與的一年。

大新營嘉年華今年舉辦第12年，是當地代表性活動盛事，今年邀請台南市府城文化觀光產業協會、文化觀光伴手禮產業發展協會及新營區農會等三大團隊，現場展售知名伴手禮、美食及農特產品，包含有佛都愛玉、周氏泡菜、遊遍天下國王羽絨衣、所長茶葉蛋、西井村蜂蜜滷味、明新食品、黑橋牌、楊哥楊嫂肉粽等130家店家。

黃偉哲說，11月5、6日新營要舉辦大新營嘉年華的目的，是要讓商家透過商品的展示，還有表演，讓市民能夠享受到快樂的周末。台南市除了年貨大街，還有商圈的活動，他期盼透過大新營嘉年華會，讓更多人來重溫小時候市集雲集的懷舊感；今年還增加街頭藝人和其他表演，很多父母親可以帶小孩來遛一下，或自己來逛逛，都是很不錯的選擇。

黃偉哲表示，活動內容包括「大台南特色商品展售」、「新營店家歡樂GO」、「新營人來讚聲」、「公益競標愛心義賣」、「草地親子DIY」及「街頭實境秀」等系列，更規畫「Chill瘋市集」與「消費送戳章，3章換1張」集章摸彩，活動多樣有趣，歡迎揪團來新營「Chill瘋市集」。