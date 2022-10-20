無私奉獻！南市卓越工會領袖及卓越會務人員各12人出爐

台南市府勞工局今天公布12名卓越工會領袖及12名卓越會務人員入選名單，10月22日周六上午9點在善化文康育樂中心，市長黃偉哲將頒獎表揚，同時感謝170位修繕、義剪志工代表，表達感謝工會無私奉獻並肯定工會與市府團隊一起努力的卓越成果。

勞工局表示，入選代表台南市文化創意美學職業工會理事長鄭玉娟，積極參與本局辦理伊甸園義剪活動，義不容辭號召會員一起捲起袖子用愛的剪刀手，為伊甸基金會「幸運草小作所」院生義剪已有6年之久，帶給心智身障大朋友煥然一新的容顏與心曠神怡的快樂。

鄭玉娟將美學與生活結合，奉獻精湛技藝，看到心智身障大朋友展現熟悉的笑容，感受到愛的剪刀手，不僅是理髮、造型也是愛與溫暖的傳遞；同時也以「文創、教育、公益」為核心理念，致力輔導台南市美髮及美容美體業產業工會導入TTQS人才發展品質管理系統，培育出衆多人才並輔導創業，勞工教育辦訓也成效斐然，提供會員一個在職進修的舞台，鼓勵會員在「美的產業」逐夢並以一顆赤熱的善心回饋社會。

台南市服飾設計職業工會秘書陳祺芝表示，服務工會已逾25年，致力推動導入人才發展品質管理系統(TTQS)訓練機構版，評核榮獲「2銅牌、3銀牌」等殊榮，打造出工會界在台南地區服裝相關的唯一標竿辦訓單位；在「2020年國家人才發展獎」榮獲最高榮耀，寫下團隊榮耀的歷史，樹立學習典範。

勞工局今天公布111年度卓越工會領袖暨會務人員評選結果，有台南市泥水業職業工會理事長施建均、台南市理燙髮美容業職業工會理事長董林淑琴、台南市鐘錶眼鏡業職業工會理事長黃韜、台南市皮鞋業職業工會理事長吳生賀、台南市文化創意美學職業工會理事長鄭玉娟、台南市勞工團體會務工作人員職業工會理事長李美芬、大台南市水電裝置職業工會理事長王得任、榮星電線工業股份有限公司工會理事長王德雄、大台南園藝花卉業職業工會監事會召集人陳美靜、台南市驗光配鏡人員職業工會監事會召集人吳浩銘、台南市人體彩繪從業人員職業工會監事會召集人周睿如、台南市汽車駕駛員職業工會監事會召集人林昱騰等12人入選。

卓越工會會務人員有台南市汽車駕駛員職業工會秘書長吳佩于、台南市各業工人聯合會總幹事黃春蘭、台南市服飾設計職業工會秘書陳祺芝、台南市自行車裝修業職業工會秘書陳玉蘭、台南市鎖匙業職業工會秘書趙惠萍、台南市消防設備職業工會秘書黃郁芳、台南市木工業職業工會秘書鄭玲玉、台南市檳榔包裝加工業職業工會秘書吳淑惠、台南市文化創意美學職業工會會務專員陳幸君、大台南糕餅西點烘焙職業工會總幹事方榮堂、大台南外燴服務工作人員職業工會秘書黃汝滿、大台南人體彩繪從業人員職業工會會務人員魯如玉等12名優秀會務人員獲選。