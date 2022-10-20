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超可愛小小助選員！國台語流利切換 為議員加分拉票

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
可愛助選員蔡佳宴小妹和阿嬤蔡淑秋合影。圖／蔡文旭提供
可愛助選員蔡佳宴小妹和阿嬤蔡淑秋合影。圖／蔡文旭提供

尋求連任的民進黨籍嘉義市議員蔡文旭身邊有位可愛助選員6歲的蔡小妹，小小助選員跟著大家掃街拜票，看她都樂在其中一點都不覺得累，還與青年軍大跳舞蹈，選民看到她都會心一笑，可愛模樣擄獲不少選民的心，為蔡文旭加分不少。

蔡文旭說，6歲的蔡佳宴蔡小妹是競選團隊義工蔡淑秋的孫女，之前曾帶貼有競選頭像礦泉水回家，蔡小妹覺得頭像很可愛，還要件印有頭像的小號的競選T恤回家穿，對於選舉她很好奇，主動跟著阿嬤一起四處走走看看。

蔡文旭說，蔡小妹目前在幼稚園大班，在不影響她課業前提下，課餘、假日才會跟著大家出來，偶而還會幫忙拿麥克風「老闆，蔡文旭拜託拜託！支持蔡文旭一下！謝謝」，不少選民看到她可愛模樣，還會主動親近，甚至要求合照。

蔡文旭對她大表讚賞「很可愛！很活潑」，她會主動向人打招呼、不怕生、大方、有禮貌、口齒清晰，國語、台語都會講，完全沒有經過特別訓練。蔡文旭說，即使訓練也很難有這樣的表現。她走累了也不跟旁人講，直到大家坐下休息時，她才會說，「好舒服」，很懂事、令人疼惜的小朋友。

她反應好，看到男的長輩就主動喊「老闆好」，對方是女性她就說「老闆娘好」，還會自行分辨何時用國語、台語；蔡文旭好奇問她怎麼分辨？她說，臉上有許多皺紋的（年紀比較大）就用台語，年輕些就用國語，令人不覺莞爾。

蔡文旭表示，選舉是比較生硬，比較少有熱情、趣味，看到小朋友會讓人眼睛一亮，有溫馨、可愛、緩和選戰氣氛。

9月29日蔡小妹首度和蔡文旭競選團隊與青年軍在文化路掃街，接著在火車站、永和市場、中山路、中正公園等都有看到她的可愛身影。

蔡小妹可愛模樣擄獲不少選民的心。圖／蔡文旭提供
蔡小妹可愛模樣擄獲不少選民的心。圖／蔡文旭提供
嘉義市議員蔡文旭（中）和可愛助選員蔡小妹合影。圖／蔡文旭提供
嘉義市議員蔡文旭（中）和可愛助選員蔡小妹合影。圖／蔡文旭提供
看到蔡小妹可愛模樣，選民覺得很親切。圖／蔡文旭提供
看到蔡小妹可愛模樣，選民覺得很親切。圖／蔡文旭提供
議員蔡文旭的可愛助選員蔡小妹和選民互動熱絡。圖／蔡文旭提供
議員蔡文旭的可愛助選員蔡小妹和選民互動熱絡。圖／蔡文旭提供
可愛助選員蔡小妹和選民互動。圖／蔡文旭提供
可愛助選員蔡小妹和選民互動。圖／蔡文旭提供
議員蔡文旭的可愛助選員蔡小妹和選民互動熱絡。圖／蔡文旭提供
議員蔡文旭的可愛助選員蔡小妹和選民互動熱絡。圖／蔡文旭提供
蔡小妹和嘉義市長參選人李俊俋（右）擊掌互動。圖／蔡文旭提供
蔡小妹和嘉義市長參選人李俊俋（右）擊掌互動。圖／蔡文旭提供

台語 嘉義市選舉 2022大選

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