雲林微型保險升級了 縣府主動幫「這些人」投保

雲林縣針對15歲至70歲經濟弱勢者，提供全球人壽一年期微型保險，為擴大照顧對象，縣長張麗善宣布，11月起「增額、擴大、延齡」，增加71至75歲及身心障礙重度以上者納保，並由縣府主動且免費為符合資格者投保，計有1412人受惠。

社會處長林文志表示，雲林縣2017年起開辦一年期微型保險，規畫30萬元意外傷殘及死亡保險，提供15至70歲低收、中低收入戶，避免個人因意外事故導致失能或身故使生活受嚴重衝擊，得以享有相應保障。

不過辦理5年以來，71至75歲相關對象因不符投保年齡資格，無法享有保障。經土庫越港社區發展協會媒合，全球人壽團險事業部助理副總劉乃文今天指出，11月1日起擴大保障至75歲弱勢縣民及重度以上身心障礙者，並加碼每人10萬元保額，且指派專人駐地雲林服務。