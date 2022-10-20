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黃敏惠成立勇媽幼教後援會 李俊俋路口拜票

中央社／ 嘉義市20日電
尋求連任的國民黨籍嘉義市長黃敏惠（前右5）19日晚上成立「勇媽幼教後援會」，黃敏惠表示，近4年公共化幼兒園共增設31班，希望能減輕家長負擔。（黃敏惠競選總部提供）
尋求連任的國民黨籍嘉義市長黃敏惠（前右5）19日晚上成立「勇媽幼教後援會」，黃敏惠表示，近4年公共化幼兒園共增設31班，希望能減輕家長負擔。（黃敏惠競選總部提供）

尋求連任的嘉義市長黃敏惠昨晚成立「勇媽幼教後援會」時表示，近4年公共化幼兒園共增設31班，希望能減輕家長負擔；民進黨嘉義市長參選人李俊俋上午路口拜票尋求支持。

黃敏惠競選總部昨天晚間成立「勇媽幼教後援會」，由嘉義市幼兒教育學會理事長趙世煇擔任後援會總會長，凝聚幼教暖心力量。

黃敏惠致詞表示，從2018年再度擔任市長至今，公共化幼兒園共增設31班，在精忠及民族附幼新建專屬幼兒學習空間的嶄新幼兒園園舍，增加準公共幼兒園數至29園。

黃敏惠提到，這學期嘉義市又新設4間職場互助式教保中心，嘉義市總計可提供6699名平價教保服務的供應量，已可滿足88.6%設籍嘉義市幼生就讀，目的就是希望能減輕家長負擔，讓年輕父母放心生，安心養，幼生都能來嘉義市就讀。

黃敏惠指出，平價優質與安心託付的教保環境，目的在讓幼生從小就能健康學習成長，發展健全人格。

李俊俋上午與嘉義市東西區議員參選人黃盈智、許明對陪同下，在彌陀路與立仁路口向市民拜票，有越來越多市民伸出手打招呼；李俊俋認為，所提出的理念、政見已獲得很多人認同，市民了解嘉義可以變得更好，大家一起改變嘉義。

黃敏惠 李俊俋 2022大選 嘉義市選舉

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