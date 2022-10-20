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六腳鄉長選戰綠營內訌 翁章梁妻子代夫拜票輔選黨提名黃鉦凱

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁妻子劉莉英(左)代夫拜票輔選，陪同民進黨六腳鄉長參選人黃鉦凱助選人員拜票。圖／讀者提供
嘉義縣長翁章梁妻子劉莉英(左)代夫拜票輔選，陪同民進黨六腳鄉長參選人黃鉦凱助選人員拜票。圖／讀者提供

民進黨嘉義縣黨部主委、六腳鄉長陳川崎的故鄉，鄉長選戰內訌，縣黨部徵召提名議員黃鉦凱換跑道參選鄉長，同黨的鄉民代表會主席黃明世堅持參選，遭黨部以違紀開除黨籍處分，陳川崎保持中立，自家人內戰，票源重疊激戰，縣長翁章梁妻子劉莉英代夫拜票輔，陪同黃鉦凱助選人員拜票。

翁章梁當選縣長，妻子劉莉英相夫教子，低調不干政，但翁4年前參加黨內初選、選縣長，劉莉英關鍵時刻出馬拜票，黨內初選登記時，翁章梁帶劉莉英現身，競選團隊首次看到本尊，陪同立委蔡易餘馬上拍照貼臉書，直說「神力女超人投入輔選行列了！」

劉莉英個性低調謙虛，是貼心溫暖的人，遇到人總是微微笑，翁章梁說，妻子辛苦持家，他投入政治，妻子為讓他無後顧之憂，家裡事務一肩扛下，讓他很捨不得，感謝有太太支持，當他最強的後盾。

劉莉英到六腳鄉拜票輔選，受注目，鼓舞黃鉦凱陣營，黃說，他獲黨徵召提名，會認真努力爭取鄉親支持。黃鉦凱是已故鄉長黃錦城兒子，當選1屆議員，換跑道選鄉長，獲翁章梁、蔡易餘、陳明文支持。

黃明世說，他當選1屆鄉代表、2屆鄉代會主席，與陳川崎搭配合作，共同推動鄉政建設，鄉親勸進選鄉長，擴大為民服務。陳川崎說，黃明世入黨半年，黨齡未滿2年，不符選鄉長初選資格，他與陳明文、蔡易餘、翁章梁協調多次，完成提名黃鉦凱參選程序，黃明世仍堅持參選，鄉內無黨派對立，雙方都是自家人，他表明保持中立。

嘉義縣長翁章梁妻子劉莉英(左)代夫拜票輔選，陪同民進黨六腳鄉長參選人黃鉦凱助選人員拜票。圖／讀者提供
嘉義縣長翁章梁妻子劉莉英(左)代夫拜票輔選，陪同民進黨六腳鄉長參選人黃鉦凱助選人員拜票。圖／讀者提供
嘉義縣六腳鄉長選戰綠營內訌，縣黨部徵召提名議員黃鉦凱(左)換跑道選鄉長，同黨鄉代會主席黃明世(右)堅持參選，遭黨部以違紀開除黨籍處分，自家人內戰票源重疊激戰。記者魯永明／翻攝
嘉義縣六腳鄉長選戰綠營內訌，縣黨部徵召提名議員黃鉦凱(左)換跑道選鄉長，同黨鄉代會主席黃明世(右)堅持參選，遭黨部以違紀開除黨籍處分，自家人內戰票源重疊激戰。記者魯永明／翻攝

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