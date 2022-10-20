六腳鄉長選戰綠營內訌 翁章梁妻子代夫拜票輔選黨提名黃鉦凱

民進黨嘉義縣黨部主委、六腳鄉長陳川崎的故鄉，鄉長選戰內訌，縣黨部徵召提名議員黃鉦凱換跑道參選鄉長，同黨的鄉民代表會主席黃明世堅持參選，遭黨部以違紀開除黨籍處分，陳川崎保持中立，自家人內戰，票源重疊激戰，縣長翁章梁妻子劉莉英代夫拜票輔，陪同黃鉦凱助選人員拜票。

翁章梁當選縣長，妻子劉莉英相夫教子，低調不干政，但翁4年前參加黨內初選、選縣長，劉莉英關鍵時刻出馬拜票，黨內初選登記時，翁章梁帶劉莉英現身，競選團隊首次看到本尊，陪同立委蔡易餘馬上拍照貼臉書，直說「神力女超人投入輔選行列了！」

劉莉英個性低調謙虛，是貼心溫暖的人，遇到人總是微微笑，翁章梁說，妻子辛苦持家，他投入政治，妻子為讓他無後顧之憂，家裡事務一肩扛下，讓他很捨不得，感謝有太太支持，當他最強的後盾。

劉莉英到六腳鄉拜票輔選，受注目，鼓舞黃鉦凱陣營，黃說，他獲黨徵召提名，會認真努力爭取鄉親支持。黃鉦凱是已故鄉長黃錦城兒子，當選1屆議員，換跑道選鄉長，獲翁章梁、蔡易餘、陳明文支持。