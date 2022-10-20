抱卵母蟹禁捕期擴大實施 漁業署長帶隊稽查布袋觀光漁市

蟳蟹管理新制上路，農委會漁業署長張致盛最近親自帶隊，聯合海巡署、嘉縣府農業處、嘉義區漁會等，前往布袋鎮興中市場、布袋觀光魚市場查核蟳蟹，未發現違規情形；漁民今天說，禁售抱卵母蟹執行困難，對永續海洋只能治標，不如推動友善捕撈。

漁業署說，宣導管理新制，3次查核都無違反規範情況，漁業署與相關單位將持續聯合稽查，落實管制措施，讓抱卵蟹媽媽安心產卵，讓小蟹安心成長！

再次提醒，依「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」，漁船全年不能捕撈未符合殼寬規定的小蟹，以及每年8月至12月，漁船不得捕撈抱卵母蟹，如果誤捕小蟹及抱卵母蟹時，不論存活或死亡，應放回海中。商家及任何人全年不得販售小蟹，禁漁期間不得販售抱卵母蟹！

吳姓漁民說，禁捕抱卵母蟹，立意良好，但漁業署及縣府漁業科無法全天候，在漁港及市場站崗查核，漁民捕獲抱卵母蟹擔心被罰，扔丟大海或陸地難存活，不如推動友善捕撈法，用生態友善工具適當時期捕撈。

縣府漁業科說，每年8至12月有許多產卵「抱卵母蟹」，漁業署公布，禁捕期延長5個月包括繁殖期，將4種主要抱卵螃蟹管制體長增加1公分，預計可保護60%抱卵母蟹誕生小蟹。母蟹產卵後會將受精卵黏在腹部附肢邊緣細毛上，待一段時間後才孵化，稱為「開花」或「抱卵」。