快訊

摜破12800！台股早盤跌逾250點 台積電股價再探底見387元

抱卵母蟹禁捕期擴大實施 漁業署長帶隊稽查布袋觀光漁市

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
蟳蟹管理新制上路，農委會漁業署長張致盛（右二）最近親自帶隊，聯合海巡署、嘉縣府農業處、嘉義區漁會等，前往布袋鎮興中市場、布袋觀光魚市場查核蟳蟹。圖／嘉縣府漁業科提供
蟳蟹管理新制上路，農委會漁業署長張致盛（右二）最近親自帶隊，聯合海巡署、嘉縣府農業處、嘉義區漁會等，前往布袋鎮興中市場、布袋觀光魚市場查核蟳蟹。圖／嘉縣府漁業科提供

蟳蟹管理新制上路，農委會漁業署長張致盛最近親自帶隊，聯合海巡署、嘉縣府農業處、嘉義區漁會等，前往布袋鎮興中市場、布袋觀光魚市場查核蟳蟹，未發現違規情形；漁民今天說，禁售抱卵母蟹執行困難，對永續海洋只能治標，不如推動友善捕撈。

漁業署說，宣導管理新制，3次查核都無違反規範情況，漁業署與相關單位將持續聯合稽查，落實管制措施，讓抱卵蟹媽媽安心產卵，讓小蟹安心成長！

再次提醒，依「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」，漁船全年不能捕撈未符合殼寬規定的小蟹，以及每年8月至12月，漁船不得捕撈抱卵母蟹，如果誤捕小蟹及抱卵母蟹時，不論存活或死亡，應放回海中。商家及任何人全年不得販售小蟹，禁漁期間不得販售抱卵母蟹！

吳姓漁民說，禁捕抱卵母蟹，立意良好，但漁業署及縣府漁業科無法全天候，在漁港及市場站崗查核，漁民捕獲抱卵母蟹擔心被罰，扔丟大海或陸地難存活，不如推動友善捕撈法，用生態友善工具適當時期捕撈。

縣府漁業科說，每年8至12月有許多產卵「抱卵母蟹」，漁業署公布，禁捕期延長5個月包括繁殖期，將4種主要抱卵螃蟹管制體長增加1公分，預計可保護60%抱卵母蟹誕生小蟹。母蟹產卵後會將受精卵黏在腹部附肢邊緣細毛上，待一段時間後才孵化，稱為「開花」或「抱卵」。

依公告修正「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」，鏽斑蟳、紅星梭子蟹、遠海梭子蟹、善泳蟳捕撈甲殼寬提高1公分；抱卵母蟹禁止捕撈期延長到12月，禁捕小蟹及禁漁期抱卵母蟹不得販售，違反者最高可罰15萬元，新措施8月1日實施。

蟳蟹管理新制上路，農委會漁業署長張致盛最近親自帶隊，聯合海巡署、嘉縣府農業處、嘉義區漁會等，前往布袋鎮興中市場、布袋觀光魚市場查核蟳蟹。圖／嘉縣府漁業科提供
蟳蟹管理新制上路，農委會漁業署長張致盛最近親自帶隊，聯合海巡署、嘉縣府農業處、嘉義區漁會等，前往布袋鎮興中市場、布袋觀光魚市場查核蟳蟹。圖／嘉縣府漁業科提供

延伸閱讀

漁業署找你！起薪可達54K招考勞動檢查員等13人

陸禁台石斑魚 農委會近日放寬水產種苗場貸款上限

李奧納多批大陸深海濫捕 陸媒：歐美才應負主要責任

嘉義布袋平房火警78歲老婦逃生不及亡 警職兒悲痛不已

相關新聞

台南副議長補選 藍推李文俊 綠採多數決不提名

台南市議會24日補選副議長，國民黨團、民進黨團昨天下午甲動召開黨團會議，國民黨團一致通過推舉議員李文俊，將與無黨團結聯盟...

嘉市購物節今抽獎 700萬輕豪宅、百萬休旅車得主出爐

2022嘉義市購物節10日落幕，今天於市警局線上直播抽獎，市長黃敏惠及市府建設處長田長沛用彩球機，抽出「Toyota R...

張麗善減債遭綠營批美化數字 雲縣府：雙標新境界

雲林縣長張麗善「減債」政績今遭民進黨雲林縣長參選人劉建國競選總部砲轟「用數字欺騙縣民」，直指張上任4年比前任多獲中央補助...

「大船入港」開進你心裡 雲林二崙心衛中心揭牌啟用

雲林縣精神醫療資源匱乏，鮮少相關診所進駐，但心理健康和身體健康一樣重要，負面心理狀態就如在大海中向下沉，為提升雲林人心理...

18歲成年禮！南市府加碼補助300名參加機車駕訓班考照

台南市今年響應中央機車駕訓政策，除中央提供台南地區的補助名額外，更主動加碼提供300名每位1300元的補助，鼓勵民眾考照...

台南國民黨團推李文俊選副議長 民進黨採多數決不提名

台南市議會24日補選副議長，國民黨團、民進黨團今下午甲動召開黨團會議，國民黨團一致通過推舉議員李文俊，將再與無黨團結聯盟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。