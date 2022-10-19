嘉市購物節今抽獎 700萬輕豪宅、百萬休旅車得主出爐

2022嘉義市購物節10日落幕，今天於市警局線上直播抽獎，市長黃敏惠及市府建設處長田長沛用彩球機，抽出「Toyota Rav4的百萬休旅車」、「金石龍悅700萬輕豪宅」及「電子支付加碼獎陸獎至壹獎」等大獎，金額價值總計800萬元，名單公告明天在嘉市購物節臉書粉專，28日之前進行領獎。

市府表示，今年購物節只有88天，這次發票登錄超過74萬6000多筆，發票登錄累計金額高達6億3159萬817元，突破去年98天的4.6億，再創佳績。

黃敏惠等人抽出Toyota Rav4的百萬休旅車，得獎者序號為034711，得主為黃○利；金石龍悅一戶得主為張○婷，序號為035858。

黃敏惠也公布「嘉購王」，得獎者3個月累計登錄發票金額1499萬5419元，第2名登錄金額為1254萬元，另，還有36名民眾登錄金額破百萬，展現驚人消費力。

市府表示，除了購物節活動刺激外，搭配連假旅遊熱潮，最後5天10月8日至10月12日，登錄金額高達8000萬元，同時登錄總金額在國慶日當天破6億元，市府為突破6億元準備價值近2萬5千元國際牌除濕機的獎品，6億元登錄發票為嘉市的蔡小姐、於嘉市購買600元的生活用品發票，讓蔡小姐直呼太幸運了。

市府也指出，中獎名單將於20日在臉書粉專「2022嘉義市購物節」公告，之後透過電子郵件或電話等方式進行中獎通知；每名中獎人都要帶身分證及親簽領據，紙本發票登錄的中獎人需再攜帶中獎發票正本，電子支付加碼獎中獎人則攜帶使用電子支付付款的手機並提供消費紀錄，21日起到28日，至市府1樓的建設處工商科聯合服務中心購物節窗口，進行獎項領獎核對作業，核對無誤即可領獎。