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「大船入港」開進你心裡 雲林二崙心衛中心揭牌啟用
雲林縣精神醫療資源匱乏，鮮少相關診所進駐，但心理健康和身體健康一樣重要，負面心理狀態就如在大海中向下沉，為提升雲林人心理健康，雲林縣在二崙鄉成立第3處社區心理衛生中心，縣長張麗善今到場參加揭牌儀式，盼心衛中心成為燈塔、專業人員成為掌舵手，帶領民眾度過暗潮、迎向陽光。
縣長張麗善表示，為提供民眾心理支持服務，20鄉鎮市衛生所已設置免費心理諮商駐點，也陸續布建社區心理衛生中心，包括斗六市、東勢鄉，今二崙鄉也揭牌啟用，將進駐專業人員提供個案關懷訪視、自殺通報及心理諮商等服務，讓鄉親能就近獲得所需醫療資源。
雲林縣衛生局表示，二崙心衛中心設有社工、關懷訪視員、心理輔導員、護理師、臨床心理師、諮商心理師、職能治療師及個案管理員，結合各網絡資源成為民眾心海航行的夥伴，陪伴掌舵找到心的方向，順利度過暗潮，迎向充滿陽光的人生旅程，預約資訊可參考網站 https://ylshb.yunlin.gov.tw/News_Content.aspx?n=13432&s=346209。
衛福部心理健康司長諶立中表示，社區心衛中心是國家政策重要一環，依據中央強化社會安全網第二期計畫布建，近年疫情影響民眾生活甚鉅，也連帶影響心理健康，心衛中心就像心理衛生所，協助民眾就近獲得心理健康資源，也幫助精神病友們重回家園，維持醫療資源連續性。
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