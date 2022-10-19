台南國民黨團推李文俊選副議長 民進黨採多數決不提名

台南市議會24日補選副議長，國民黨團、民進黨團今下午甲動召開黨團會議，國民黨團一致通過推舉議員李文俊，將再與無黨團結聯盟協商共推人選；民進黨團則以多數決，決議不提人選，並呼籲其他黨團也別推派人選，讓前副議長林炳利一任4年，功德圓滿。

國民黨團有15席，議員蔡育輝、李文俊有參選意願，由於李文俊表示自己有信心掌握其他黨籍5席關鍵票，因此最後黨團一致通過由李代表參選。蔡育輝表示，希望李文俊能全力以赴，為國民黨爭取榮耀。

民進黨團有22席，由於成員意見分歧，開了2個小時才有結論。總召劉米山表示，有少數意見認為民進黨很有機會爭取到副議長，不能放棄此機會，但多數都認為若要召開會議審預算可以，若為了副議長補選就沒意義，因新的副議長僅能當2個月，且最主要是人情世事，多數成員不希望補選出來的副議長蓋過前議長林炳利過去對議會的表現，所以不想提人選。

發言人呂維胤說，希望林炳利能一任4年，呼籲其他黨團在這次補選也不要推派人選，能功德圓滿，至於24日是否甲動不出席，尚未討論定案。

不過，持反對意見的民進黨議員蔡旺詮認為，黨團的決議已違反民主政治，因為民進黨這次很有機會取得副議長寶座，不該為了過去黨內選舉恩怨以及下屆正副議長選舉等因素，違背社會對民進黨期待。