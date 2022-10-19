快訊

今年首例百日咳 北部國中生確診症狀曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南國民黨團推李文俊選副議長 民進黨採多數決不提名

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南市議會24日補選副議長，民進黨團今下午甲動召開黨團會議，以多數決決議不提人選，並呼籲其他黨團也別推派人選，讓前副議長林炳利一任4年，功德圓滿。記者鄭維真／攝影
台南市議會24日補選副議長，民進黨團今下午甲動召開黨團會議，以多數決決議不提人選，並呼籲其他黨團也別推派人選，讓前副議長林炳利一任4年，功德圓滿。記者鄭維真／攝影

台南市議會24日補選副議長，國民黨團、民進黨團今下午甲動召開黨團會議，國民黨團一致通過推舉議員李文俊，將再與無黨團結聯盟協商共推人選；民進黨團則以多數決，決議不提人選，並呼籲其他黨團也別推派人選，讓前副議長林炳利一任4年，功德圓滿。

國民黨團有15席，議員蔡育輝、李文俊有參選意願，由於李文俊表示自己有信心掌握其他黨籍5席關鍵票，因此最後黨團一致通過由李代表參選。蔡育輝表示，希望李文俊能全力以赴，為國民黨爭取榮耀。

民進黨團有22席，由於成員意見分歧，開了2個小時才有結論。總召劉米山表示，有少數意見認為民進黨很有機會爭取到副議長，不能放棄此機會，但多數都認為若要召開會議審預算可以，若為了副議長補選就沒意義，因新的副議長僅能當2個月，且最主要是人情世事，多數成員不希望補選出來的副議長蓋過前議長林炳利過去對議會的表現，所以不想提人選。

發言人呂維胤說，希望林炳利能一任4年，呼籲其他黨團在這次補選也不要推派人選，能功德圓滿，至於24日是否甲動不出席，尚未討論定案。

不過，持反對意見的民進黨議員蔡旺詮認為，黨團的決議已違反民主政治，因為民進黨這次很有機會取得副議長寶座，不該為了過去黨內選舉恩怨以及下屆正副議長選舉等因素，違背社會對民進黨期待。

民進黨 國民黨 議員

延伸閱讀

台南議會副議長補選攻防戰！藍綠都祭甲動開會協商

謝龍介爆議員抖內幕遭「恐嚇」 黃偉哲陣營：匪夷所思

台南市副議長24日補選 民進黨團擬祭甲動不出席臨時會

南市副議長補選民進黨人選擺不平？黨團：已有初步共識

相關新聞

2歲台越兒罹睪丸癌4期有國籍卻無健保 父盼政府開生路

台南市議員王家貞今召開記者會，指重症兒童關懷協會理事長蔡雅惠及聖恩愛心會長陳柏榕向他陳情，一位罹患睪丸癌第4期的2歲多台...

神乎其技！嘉義玉虛宮這面「白板行事曆」超工整 她練了34年

你羨慕字寫得很漂亮的人嗎？嘉義梅山玉虛宮總幹事張慧鴻於廟宇手寫記事34年，辦公室內白板月行事曆上的正楷字，讓到訪友宮朋友...

「大船入港」開進你心裡 雲林二崙心衛中心揭牌啟用

雲林縣精神醫療資源匱乏，鮮少相關診所進駐，但心理健康和身體健康一樣重要，負面心理狀態就如在大海中向下沉，為提升雲林人心理...

18歲成年禮！南市府加碼補助300名參加機車駕訓班考照

台南市今年響應中央機車駕訓政策，除中央提供台南地區的補助名額外，更主動加碼提供300名每位1300元的補助，鼓勵民眾考照...

台南國民黨團推李文俊選副議長 民進黨採多數決不提名

台南市議會24日補選副議長，國民黨團、民進黨團今下午甲動召開黨團會議，國民黨團一致通過推舉議員李文俊，將再與無黨團結聯盟...

嘉義縣議員第1選區增1席 綠營2新人拚老將激化選情

嘉義縣議員第一選區（水上鄉、太保市、鹿草鄉），人口成長，下屆由7席增加1席共8席（含2席婦女保障），9人參選搶8席，只有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。