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嘉義縣議員第1選區增1席 綠營2新人拚老將激化選情

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉縣長翁章梁推新人、御正食品公司經理黃惠汝(左)選鹿草議員，與同鄉藍營議員詹琬蓁(右)競爭，老將新秀競爭激烈。記者魯永明／翻攝
嘉縣長翁章梁推新人、御正食品公司經理黃惠汝(左)選鹿草議員，與同鄉藍營議員詹琬蓁(右)競爭，老將新秀競爭激烈。記者魯永明／翻攝

嘉義縣議員第一選區（水上鄉、太保市、鹿草鄉），人口成長，下屆由7席增加1席共8席（含2席婦女保障），9人參選搶8席，只有1人落選，藍綠陣營老將占優勢，縣長翁章梁推新人、秘書陳主明選太保市，與同為綠營的市長黃榮利相爭；另推新人、御正食品公司經理黃惠汝選鹿草議員，與同鄉藍營明星議員詹琬蓁競爭，老將新秀競爭激烈。

一選區最高票綠營議員林緗亭換跑道選水上鄉長，綠營提名新人、水上鄉公所祕書江佩曄及議員黃榮俊連任，化解內訌，獲公所農支持。水上鄉拚連任的無黨議員楊秀琴，是前資深議員林寶瓶妻子，妻代夫出征，基層實力深厚。

水上鄉尋求連任國民黨議員王啟澧，曾任鄉長、縣黨部主委，本屆黨提名選立委失利，他是前國代王東一兒子，政治家族第二代，與表哥、黨提名鄉長參選人陳德榮連線參選，基層經營深厚。

綠營太保市長黃榮利換跑道選議員；曾選市長無黨議員賴瓊如拚連任，2人深耕地方，黃榮利挺退出民進黨公所秘書鄭淑分選市長，與綠營市長參選人戴光宗、議員參選人陳主明相爭，陳主明競總成立，翁章梁與立委陳明文、蔡易餘力挺，蘇貞昌女兒蘇巧慧立委也站台；黃榮利請高雄立委趙天麟及台南立委郭國文站台，副總統賴清德及台南市長黃偉哲錄影致詞支持。

日前陳主明質疑黃榮利挺鄭淑分，公私不分，要求黃榮利表態支持戴光宗，黃榮利回嗆「輪不到他（陳主明）講我！」；黃惠汝是7年級未婚農企業經理，學經歷完整政治素人，翁章梁鼓勵參選接受徵召入黨，與綠營鄉長參選人嚴珮瑜搭擋，衝擊同鄉藍營政治明星議員詹琬蓁，詹琬蓁與尋求鄉代表連任弟弟詹朋樺，周日聯合競選服務處成立，詹琬蓁姊弟檔與父親二代深耕地方，又有立委翁重鈞力挺，基層實力強。

嘉義縣長翁章梁推新人、秘書陳主明（右）選太保市議員，與同為綠營的市長黃榮利（左）競爭。記者魯永明／翻攝
嘉義縣長翁章梁推新人、秘書陳主明（右）選太保市議員，與同為綠營的市長黃榮利（左）競爭。記者魯永明／翻攝

議員 鄉長 翁章梁

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