嘉義縣議員第1選區增1席 綠營2新人拚老將激化選情

嘉義縣議員第一選區（水上鄉、太保市、鹿草鄉），人口成長，下屆由7席增加1席共8席（含2席婦女保障），9人參選搶8席，只有1人落選，藍綠陣營老將占優勢，縣長翁章梁推新人、秘書陳主明選太保市，與同為綠營的市長黃榮利相爭；另推新人、御正食品公司經理黃惠汝選鹿草議員，與同鄉藍營明星議員詹琬蓁競爭，老將新秀競爭激烈。

一選區最高票綠營議員林緗亭換跑道選水上鄉長，綠營提名新人、水上鄉公所祕書江佩曄及議員黃榮俊連任，化解內訌，獲公所農支持。水上鄉拚連任的無黨議員楊秀琴，是前資深議員林寶瓶妻子，妻代夫出征，基層實力深厚。

水上鄉尋求連任國民黨議員王啟澧，曾任鄉長、縣黨部主委，本屆黨提名選立委失利，他是前國代王東一兒子，政治家族第二代，與表哥、黨提名鄉長參選人陳德榮連線參選，基層經營深厚。

綠營太保市長黃榮利換跑道選議員；曾選市長無黨議員賴瓊如拚連任，2人深耕地方，黃榮利挺退出民進黨公所秘書鄭淑分選市長，與綠營市長參選人戴光宗、議員參選人陳主明相爭，陳主明競總成立，翁章梁與立委陳明文、蔡易餘力挺，蘇貞昌女兒蘇巧慧立委也站台；黃榮利請高雄立委趙天麟及台南立委郭國文站台，副總統賴清德及台南市長黃偉哲錄影致詞支持。