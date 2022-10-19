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台南築角計畫把荒地變有情 磚埕融入傳統合院拿金獎

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
新營姑爺社區經典的閩式建築宅第，聚落起伏的山牆，以涼棚造型做呼應。圖／南市都發局提供
新營姑爺社區經典的閩式建築宅第，聚落起伏的山牆，以涼棚造型做呼應。圖／南市都發局提供

台南築角競賽評選結果出爐，新營姑爺社區與逢甲大學生共創的「埕聚」聚落轉角，勇奪金獎；官田社區與勤益科大合作的「社區活化」園地，及東山福安宮與淡江大學打造的「構竹拱廊」入口意象，分別獲得銀、銅獎。

台南市都發局的築角計畫，由大學生與社區合作，把社區偏隅化為小亮點，進而結合在地微產業為創生平台，今年暑假由逢甲等多所大學60多名學生學生進駐社區，將荒地改造成社區亮點。

都發局長莊德樑指出，近年的評比愈來愈難抉擇，創作品質一年比一年優秀，表示築角計畫已經帶起了設計力與創作力的精進。獲金獎的新營姑爺社區與逢甲大學，以磚埕融入傳統合院氛圍為發想，創設休憩聚會場域，觀察經典的閩式宅第起伏的山牆，利用涼棚造型呼應了天際線起伏的脈動，營造鄉居悠閒氣氛。

官田區的官田社區與勤益科大，則打開了一大片荒煙漫草的雜樹林，以地方特點菱角圖騰來發揮，將原先閒置坡地打造出景觀亮點。東山福安宮與淡江大學，運用大型竹構裝置圍塑出迷人造型與休憩空間，促進各年齡層居民交流，凝聚在地意識。

其他佳作作品還有永康鹽興社區與淡江大學的「謐徑」、查畝營協會與正修科大打造的「綠延」步道、鹽水竹埔社區與高雄大學的「童築樸域」，都將前年的營造成果做了延伸，從點拓展到面；月港風華協會與高雄大學製作的「美麗驛站」、新營南紙社區與銘傳大學的「親巧」樂園為糖鐵綠道添增新趣味；後壁竹新社區與南應科大優化的「續痕聚場」以及大崎社區與南藝大的「芒果觀夕平台」，期待找回孩童與舊時代的赤誠之心。

東山福安宮與淡江大學運用大型竹構裝置圍塑出迷人造型與休憩空間 。圖／南市都發局提供
東山福安宮與淡江大學運用大型竹構裝置圍塑出迷人造型與休憩空間 。圖／南市都發局提供
官田社區舊院落的閒置土地變成亮眼轉角，菱角的外形作為中央草丘。圖／南市都發局提供
官田社區舊院落的閒置土地變成亮眼轉角，菱角的外形作為中央草丘。圖／南市都發局提供

淡江大學 逢甲大學 台南

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