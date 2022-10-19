台南築角計畫把荒地變有情 磚埕融入傳統合院拿金獎

台南築角競賽評選結果出爐，新營姑爺社區與逢甲大學生共創的「埕聚」聚落轉角，勇奪金獎；官田社區與勤益科大合作的「社區活化」園地，及東山福安宮與淡江大學打造的「構竹拱廊」入口意象，分別獲得銀、銅獎。

台南市都發局的築角計畫，由大學生與社區合作，把社區偏隅化為小亮點，進而結合在地微產業為創生平台，今年暑假由逢甲等多所大學60多名學生學生進駐社區，將荒地改造成社區亮點。

都發局長莊德樑指出，近年的評比愈來愈難抉擇，創作品質一年比一年優秀，表示築角計畫已經帶起了設計力與創作力的精進。獲金獎的新營姑爺社區與逢甲大學，以磚埕融入傳統合院氛圍為發想，創設休憩聚會場域，觀察經典的閩式宅第起伏的山牆，利用涼棚造型呼應了天際線起伏的脈動，營造鄉居悠閒氣氛。

官田區的官田社區與勤益科大，則打開了一大片荒煙漫草的雜樹林，以地方特點菱角圖騰來發揮，將原先閒置坡地打造出景觀亮點。東山福安宮與淡江大學，運用大型竹構裝置圍塑出迷人造型與休憩空間，促進各年齡層居民交流，凝聚在地意識。