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台南築角計畫把荒地變有情 磚埕融入傳統合院拿金獎
台南築角競賽評選結果出爐，新營姑爺社區與逢甲大學生共創的「埕聚」聚落轉角，勇奪金獎；官田社區與勤益科大合作的「社區活化」園地，及東山福安宮與淡江大學打造的「構竹拱廊」入口意象，分別獲得銀、銅獎。
台南市都發局的築角計畫，由大學生與社區合作，把社區偏隅化為小亮點，進而結合在地微產業為創生平台，今年暑假由逢甲等多所大學60多名學生學生進駐社區，將荒地改造成社區亮點。
都發局長莊德樑指出，近年的評比愈來愈難抉擇，創作品質一年比一年優秀，表示築角計畫已經帶起了設計力與創作力的精進。獲金獎的新營姑爺社區與逢甲大學，以磚埕融入傳統合院氛圍為發想，創設休憩聚會場域，觀察經典的閩式宅第起伏的山牆，利用涼棚造型呼應了天際線起伏的脈動，營造鄉居悠閒氣氛。
官田區的官田社區與勤益科大，則打開了一大片荒煙漫草的雜樹林，以地方特點菱角圖騰來發揮，將原先閒置坡地打造出景觀亮點。東山福安宮與淡江大學，運用大型竹構裝置圍塑出迷人造型與休憩空間，促進各年齡層居民交流，凝聚在地意識。
其他佳作作品還有永康鹽興社區與淡江大學的「謐徑」、查畝營協會與正修科大打造的「綠延」步道、鹽水竹埔社區與高雄大學的「童築樸域」，都將前年的營造成果做了延伸，從點拓展到面；月港風華協會與高雄大學製作的「美麗驛站」、新營南紙社區與銘傳大學的「親巧」樂園為糖鐵綠道添增新趣味；後壁竹新社區與南應科大優化的「續痕聚場」以及大崎社區與南藝大的「芒果觀夕平台」，期待找回孩童與舊時代的赤誠之心。
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