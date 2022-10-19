2歲台越兒罹睪丸癌4期有國籍卻無健保 父盼政府開生路

台南市議員王家貞今召開記者會，指重症兒童關懷協會理事長蔡雅惠及聖恩愛心會長陳柏榕向他陳情，一位罹患睪丸癌第4期的2歲多台越混血兒吳姓小弟弟目前已住進成醫並接受第一次化療，但之後還有多次化療的昂貴醫療費，但因疫情未能及時回台，雖取得國籍但目前未具有健保身份，吳小弟弟家境困窘且經濟無力負擔，亟盼政府伸出援手，儘速給予協助，以期挽回吳小弟弟幼小寶貴的生命。

衛生局表示，只要家長將所有相關的文件備齊後，會以最迅速的作業，送中央審核，也會強烈建議讓吳小弟弟以專案的方式取得健保資格，以便順利就醫。

社會局也說，雖然吳小弟弟住在嘉義，但現在在成大醫院就醫，社會局會以個案方式進行處理，現已與嘉義縣政府社會處聯手，共同為此個案共同努力給予最佳的協助。

王家貞表示，如果吳小弟弟現在能接受積極性的化療，是大大有機會可以有效好轉，但吳小弟弟因疫情關係，無法在去年及時回台接受治療，直到今年的4月才能入境台灣，8月份時才擁有中華民國國籍。礙於現行法規的限制，需在正式取得中華民國身份的半年之後，吳小弟弟方能拿到健保卡，才可享有健保的身份及就醫給付的資格。

台越混血兒的父親吳先生也現身記者會，據成醫表示如果在這治療黃金階段給予及時的化療，有50%的存活機率，所以急盼有健保卡可以幫忙負擔醫療費，讓孩子得到積極有效的治療，順利的活下來。

王家貞說，每次10多萬的化療費用，昂貴的治療費是其家境無法負荷之重。吳小弟弟的重症持續惡化中，嚴重的病情已不允許再繼續延宕下去了。

重症兒童關懷協會理事長蔡雅惠、聖恩愛心會長陳柏榕表示，希望政府能為出生在越南，卻因疫情期間無法順利入台的吳小弟弟，可以專案的方式協助給予健保化療給付，解決吳家龐大的醫療費壓力，讓吳小弟弟無憂無慮的可以馬上進行6至10次的化療。