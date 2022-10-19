2歲台越兒罹睪丸癌4期有國籍卻無健保 父盼政府開生路
台南市議員王家貞今召開記者會，指重症兒童關懷協會理事長蔡雅惠及聖恩愛心會長陳柏榕向他陳情，一位罹患睪丸癌第4期的2歲多台越混血兒吳姓小弟弟目前已住進成醫並接受第一次化療，但之後還有多次化療的昂貴醫療費，但因疫情未能及時回台，雖取得國籍但目前未具有健保身份，吳小弟弟家境困窘且經濟無力負擔，亟盼政府伸出援手，儘速給予協助，以期挽回吳小弟弟幼小寶貴的生命。
衛生局表示，只要家長將所有相關的文件備齊後，會以最迅速的作業，送中央審核，也會強烈建議讓吳小弟弟以專案的方式取得健保資格，以便順利就醫。
社會局也說，雖然吳小弟弟住在嘉義，但現在在成大醫院就醫，社會局會以個案方式進行處理，現已與嘉義縣政府社會處聯手，共同為此個案共同努力給予最佳的協助。
王家貞表示，如果吳小弟弟現在能接受積極性的化療，是大大有機會可以有效好轉，但吳小弟弟因疫情關係，無法在去年及時回台接受治療，直到今年的4月才能入境台灣，8月份時才擁有中華民國國籍。礙於現行法規的限制，需在正式取得中華民國身份的半年之後，吳小弟弟方能拿到健保卡，才可享有健保的身份及就醫給付的資格。
台越混血兒的父親吳先生也現身記者會，據成醫表示如果在這治療黃金階段給予及時的化療，有50%的存活機率，所以急盼有健保卡可以幫忙負擔醫療費，讓孩子得到積極有效的治療，順利的活下來。
王家貞說，每次10多萬的化療費用，昂貴的治療費是其家境無法負荷之重。吳小弟弟的重症持續惡化中，嚴重的病情已不允許再繼續延宕下去了。
重症兒童關懷協會理事長蔡雅惠、聖恩愛心會長陳柏榕表示，希望政府能為出生在越南，卻因疫情期間無法順利入台的吳小弟弟，可以專案的方式協助給予健保化療給付，解決吳家龐大的醫療費壓力，讓吳小弟弟無憂無慮的可以馬上進行6至10次的化療。
王家貞表示，為了讓事件更儘快的得到圓滿解決，她將會尋求中央立委協助，為健保卡的法規制度有合乎情理法的解套方法。另外，也會請成大醫院及民間社資源在吳小弟弟未有健保卡之前給最大的協助幫忙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言