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落實居住正義 嘉市第2座社宅「友忠好室」動土

中央社／ 嘉義市19日電

落實居住正義，嘉義市西區第2座社會住宅「友忠好室」今天動土，將興建144戶，並設置180坪、可服務60名幼兒的托嬰中心，預計於114年12月完工。

嘉義市第2座社會住宅「友忠好室」今天舉辦動土典禮，內政部政務次長花敬群、民進黨立委王美惠和嘉義市長黃敏惠等人上香祈求工程圓滿順利。

花敬群致詞時表示，嘉義市位在雲嘉南中心，社會住宅需求更是大，未來也將在嘉義市多規劃新的社會住宅基地，期待在中央與地方共同合作下，提供有需要的民眾居住新選擇，也做當地經濟發展的堅強後盾。

花敬群指出，「博愛安居」今年10月3日開工，「友忠好室」今天動土，而第3案社會住宅「安寮好室」預計年底公開招標。

黃敏惠說，「友忠好室」社會住宅就在友忠路旁，與「博愛安居」社會住宅距離不遠，2個基地都在交通、生活便利的地區。

黃敏惠強調，市府會持續與中央合作推動，攜手打造安全有品質的社會住宅，有綠建築、智慧建築及更有耐震三大標章，期待社會住宅興建完工後，是嘉義市再發展的重要契機。

嘉義市府工務處說明，「友忠好室」社會住宅為地上10層、地下2層建築，共144戶，同時設置180坪、可服務60名幼兒的托嬰中心，還有附設停車場，預計於114年12月完工。

嘉義市目前規劃興建3處社會住宅，合計505戶。除了博愛安居和友忠好室外，合計有350戶社會住宅開工，另外在東區已擇定吳鳳南路及芳安路口的國防部土地，興建安寮好室155戶，目前住都中心辦理先期規劃階段。

社會住宅 嘉義 綠建築

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