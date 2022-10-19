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雲林文創品牌精品獲認證 10月22日周末「文創週」亮相

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
臺米菜飯等雲林縣26家特色店家，今獲認證「雲林亮販點」。記者陳苡葳／攝影
臺米菜飯等雲林縣26家特色店家，今獲認證「雲林亮販點」。記者陳苡葳／攝影

雲林縣政府文創品牌「雲創點睛」今年度選出「世金藤飾手工傢俱」、「偶的家」等13件工藝作品獲精品認證，也首度舉辦「雲林亮販點」選拔特色店家，今天在雲林創意設計中心授證並公告，希望藉輔導青年、工藝師、在地創意店家提供適切資源，本周六、日上午10點至下午5點在文化觀光處「雲林文創週」亮相相關產品。

雲創點睛精品認證辦理至今邁入第10年，累積達逾百件精品申請，至前年止有87件精品通過認證，其中的設計加值，及文化創意成功扭轉外界定義的「雲林文化沙漠」印象。

文化觀光處長陳璧君說，今年度評選自8月開始徵件，最終選出13件作品，產品類型包括新娘踩腳椅、「一代女將穆桂英」布袋戲偶、Bebottle臨時有事保溫瓶，及單色染、藍染、長巾等系列品，另還有雲林物產地圖-金色大地掛布、虎尾糖廠典藏蒸汽機車紀念立體紙雕、香氛噴霧乾洗手組等多項精緻文創商品入列。

另，雲林亮販點包括澄霖沉香味道森林館、阿國師燉硐蒸品薑母鴨、老街冰店、綠果子甜品店、CHICO餐廚、臺米菜飯、李排骨酥餐館、厚德誠食堂等26間特色店家通過審查，未來雲林創意設計中心將刊登店家介紹，後續輔導故事包裝進行集體行銷。

陳璧君表示，認證精品會在本月22、23日雲林文創週「YCDC創藝市集」公開，飲品美食、藝文手作一應俱全，或可至雲林創意設計中心參觀；22日起至12月7日推出系列講座、走讀及體驗課程，詳情公告雲林縣政府文化觀光處、雲林創意設計中心臉書粉絲專頁。

雲林縣政府文化觀光處今授證「雲創點睛」精品，並公告「雲林亮販點」特色店家。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府文化觀光處今授證「雲創點睛」精品，並公告「雲林亮販點」特色店家。記者陳苡葳／攝影
新興文創者自研的香氛噴霧乾洗手組，今獲「雲創點睛」精品認證。記者陳苡葳／攝影
新興文創者自研的香氛噴霧乾洗手組，今獲「雲創點睛」精品認證。記者陳苡葳／攝影

雲林

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