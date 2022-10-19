「科學宅急便」園遊會首次進駐麥寮 台塑邀學生進廠區
「科學宅急便」園遊會由台塑企業和虎尾科大共同舉辦，今年首次進駐麥寮廠區，台塑企業邀請海線600名國高中生進廠區，由學生規畫環境永續與綠能等20種議題關卡，並擔任關主，在趣味活動中輕鬆挑戰科學實作；闖關活動結束後，由台塑專業人員導覽解說廠區設備，讓學生們直呼大開眼界。
科學闖關關卡由台塑企業、國立虎尾科技大學與協辦的麥寮中學科學社、虎尾高中團隊所共同規畫，共有環境永續與綠能等20種議題關卡，關主由3所學校的學生擔任，讓學生在趣味活動中挑戰科學實作，限時內完成任務還能拿到小獎品。
闖關活動結束後，學生乘坐巴士參觀麥寮園區，由專業人員解說，帶領學生認識廠區設備及環保設施，包括輕油裂解廠的巨大反應槽、整齊管線，還有麥寮發電廠中比台北小巨蛋還大的密閉式煤倉，讓學生們直呼大開眼界，增加許多課外知識。
台塑企業表示，科學園遊會結合台塑企業與虎尾科技大學的不同資源，並與虎尾高中與麥寮中學協辦，藉由不同單位的結合，使活動內容除了專業也更平易近人；多次與虎尾科大、虎尾高中合作推廣科學教育，也贊助成立麥寮中學創思科學社，希望讓雲林的科學教育產生正循環。
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