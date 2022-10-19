快訊

高端今發聲明撇暴利 意外曝光「每劑採購價格」

韓國瑜、蔣萬安周六有望同台 藍營人士揭「這關鍵」決定是否對蔣有利

面對全球高度不確定 楊金龍：央行貨幣決策面臨3大挑戰

「科學宅急便」園遊會首次進駐麥寮 台塑邀學生進廠區

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
科學宅急便園遊會今在台塑企業麥寮園區舉辦，由學生規畫環境永續與綠能等20種議題關卡。記者黃于凡／翻攝
科學宅急便園遊會今在台塑企業麥寮園區舉辦，由學生規畫環境永續與綠能等20種議題關卡。記者黃于凡／翻攝

「科學宅急便」園遊會由台塑企業和虎尾科大共同舉辦，今年首次進駐麥寮廠區，台塑企業邀請海線600名國高中生進廠區，由學生規畫環境永續與綠能等20種議題關卡，並擔任關主，在趣味活動中輕鬆挑戰科學實作；闖關活動結束後，由台塑專業人員導覽解說廠區設備，讓學生們直呼大開眼界。

科學闖關關卡由台塑企業、國立虎尾科技大學與協辦的麥寮中學科學社、虎尾高中團隊所共同規畫，共有環境永續與綠能等20種議題關卡，關主由3所學校的學生擔任，讓學生在趣味活動中挑戰科學實作，限時內完成任務還能拿到小獎品。

闖關活動結束後，學生乘坐巴士參觀麥寮園區，由專業人員解說，帶領學生認識廠區設備及環保設施，包括輕油裂解廠的巨大反應槽、整齊管線，還有麥寮發電廠中比台北小巨蛋還大的密閉式煤倉，讓學生們直呼大開眼界，增加許多課外知識。

台塑企業表示，科學園遊會結合台塑企業與虎尾科技大學的不同資源，並與虎尾高中與麥寮中學協辦，藉由不同單位的結合，使活動內容除了專業也更平易近人；多次與虎尾科大、虎尾高中合作推廣科學教育，也贊助成立麥寮中學創思科學社，希望讓雲林的科學教育產生正循環。

科學宅急便園遊會今在台塑企業麥寮園區舉辦，由學生規畫環境永續與綠能等20種議題關卡。記者黃于凡／翻攝
科學宅急便園遊會今在台塑企業麥寮園區舉辦，由學生規畫環境永續與綠能等20種議題關卡。記者黃于凡／翻攝
「科學宅急便」園遊會首次進駐麥寮，台塑邀600名學生進廠區。記者黃于凡／翻攝
「科學宅急便」園遊會首次進駐麥寮，台塑邀600名學生進廠區。記者黃于凡／翻攝
「科學宅急便」園遊會首次進駐麥寮，台塑邀600名學生進廠區。記者黃于凡／翻攝
「科學宅急便」園遊會首次進駐麥寮，台塑邀600名學生進廠區。記者黃于凡／翻攝

虎尾科技大學 巴士 小巨蛋

延伸閱讀

台塑、台聚 獲利添題材

越南籍貨輪4船員落海 3人獲救送醫無礙1大副失聯

越南籍貨輪麥寮外海4名船員落海 3人斷手腳1人失蹤

影／基隆東新街土石流埋掉廠區26輛車 業者泣訴「快來幫我」

相關新聞

神乎其技！嘉義玉虛宮這面「白板行事曆」超工整 她練了34年

你羨慕字寫得很漂亮的人嗎？嘉義梅山玉虛宮總幹事張慧鴻於廟宇手寫記事34年，辦公室內白板月行事曆上的正楷字，讓到訪友宮朋友...

2歲台越兒罹膀胱癌4期有國籍卻無健保 父盼政府開生路

台南市議員王家貞今召開記者會，指重症兒童關懷協會理事長蔡雅惠及聖恩愛心會長陳柏榕向他陳情，一位罹患睪丸癌第4期的2歲多台...

雲林文創品牌精品獲認證 10月22日周末「文創週」亮相

雲林縣政府文創品牌「雲創點睛」今年度選出「世金藤飾手工傢俱」、「偶的家」等13件工藝作品獲精品認證，也首度舉辦「雲林亮販...

「科學宅急便」園遊會首次進駐麥寮 台塑邀學生進廠區

「科學宅急便」園遊會由台塑企業和虎尾科大共同舉辦，今年首次進駐麥寮廠區，台塑企業邀請海線600名國高中生進廠區，由學生規...

嘉義番路鄉十月柿子季 農會總幹事示範「柿不分梨」燕麥杯

嘉義番路鄉十月柿子季，整個月沿路可見大華公路兩旁如小燈籠高掛的黃裡透紅柿子，番路鄉農會總幹事趙幸芳趁著柿子正紅行銷在地農...

影／國家廣播文物館文化日活動 72歲阿嬤泰拳爆擊助教孫

為響應台灣文化日，嘉義民雄國家廣播文物館今年以「Muay泰拳八肢的藝術」為主題，前天舉辦泰國文化活動，出現阿嬤揍助教阿孫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。