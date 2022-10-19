西螺福興宮揪「姊妹」會香 11月10日起駕古香路祈福

雲林縣西螺福興宮因故中斷到北港朝天宮進香60年，今年邀請北港朝天宮、新港奉天宮等宮廟媽祖，11月10日由西螺出發，恢復古香路行經元長、新港、北港會香祈福，邀請信眾與神同行。

西螺福興宮今天舉辦2022西螺太平媽祖文化祭「虎虎太平‧再現笨港」記者會，雲林縣長張麗善、西螺福興宮董事長楊文鐘、北港朝天宮董事長蔡咏鍀等人出席，並邀請民眾共襄盛舉。

張麗善說，西螺太平媽祖自清康熙起，平定動亂、消災解厄等事蹟不勝枚舉，對地方頗具歷史意義；11月10日起為期4天由西螺福興宮起駕踏上古香路，行經元長、新港、北港等宮廟會香。

蔡咏鍀表示，朝天宮第15代和尚曾在1920年到西螺福興宮主持40多年，所以北港朝天宮的太平媽和西螺福興宮的太平媽可以說是姊妹，歡迎信眾跟隨太平媽到笨港，走古香路佑平安。

楊文鐘說，太平媽祖文化祭11月5日開鑼，其中11月10日將邀請北港朝天宮、新港奉天宮等宮廟媽祖前往笨港會香，沿途會拜訪古香路上友宮、村落，也將首度全程拍攝紀錄片，典藏珍貴文化資產。

西螺福興宮指出，根據廟史記載，民國49到51年，依媽祖指示，由當時的鎮長號召上萬人赴笨港進香，3年圓滿後舊廟拆除，重興殿宇。距離上次會香距離60年，恰逢福興宮後殿重修即將完竣，和元長鰲峯宮大科年迎請馬鳴山五年千歲回庄遶境，首次邀請太平媽作客賜福，促成重現古香路的契機。

太平媽祖文化祭11月5日登場，為期3週的活動內容包括西螺太平媽祖相約「姊妹」踏上古香路，行經元長、新港、北港等鄉鎮會香祈福，另外有古禮抓週、3對3鬥牛賽等精彩活動。