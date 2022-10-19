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嘉義番路鄉十月柿子季 農會總幹事示範「柿不分梨」燕麥杯

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣番路鄉農會總幹事趙幸芳行銷在地農產，以當季水果教大家如何做營養滿分的「柿不分梨」燕麥杯。圖／番路鄉總幹事趙幸芳提供
嘉義縣番路鄉農會總幹事趙幸芳行銷在地農產，以當季水果教大家如何做營養滿分的「柿不分梨」燕麥杯。圖／番路鄉總幹事趙幸芳提供

嘉義番路鄉十月柿子季，整個月沿路可見大華公路兩旁如小燈籠高掛的黃裡透紅柿子，番路鄉農會總幹事趙幸芳趁著柿子正紅行銷在地農產，今天她以當季水果示範如何做營養滿分的「柿不分梨」燕麥杯。

總幹事趙幸芳說，真空脫澀優鮮柿終於開封，10月的番路，柿子紅了、酪梨成熟了、蓮霧剛採收，來杯水果燕麥杯好方便，前一晚做好放冰箱，早餐或午餐都適合，要食用時加一湯匙的堅果，攪拌再吃。

趙以番路鄉在地當季水果，番路鄉農會真空脫澀優鮮牛心柿、班長謝居財的10月紅酪梨及青農許文昌的高山黑金鋼蓮霧，準備材料有無糖豆漿、大燕麥片、奇亞仔、無糖優格及黑芝麻粉。

作法依序放入：1.無糖豆漿；2.大燕麥片；3.奇亞仔；4.攪拌均勻；5.放入牛心柿、紅酪梨及蓮霧；6.倒入無糖優格；7.加上黑芝麻粉，就能完成健康營養豐富的「柿不分梨」燕麥杯。

嘉義縣番路鄉農會總幹事趙幸芳行銷在地農產，以當季水果教大家如何做營養滿分的「柿不分梨」燕麥杯。圖／番路鄉總幹事趙幸芳提供
嘉義縣番路鄉農會總幹事趙幸芳行銷在地農產，以當季水果教大家如何做營養滿分的「柿不分梨」燕麥杯。圖／番路鄉總幹事趙幸芳提供

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