嘉義番路鄉十月柿子季 農會總幹事示範「柿不分梨」燕麥杯

嘉義番路鄉十月柿子季，整個月沿路可見大華公路兩旁如小燈籠高掛的黃裡透紅柿子，番路鄉農會總幹事趙幸芳趁著柿子正紅行銷在地農產，今天她以當季水果示範如何做營養滿分的「柿不分梨」燕麥杯。

總幹事趙幸芳說，真空脫澀優鮮柿終於開封，10月的番路，柿子紅了、酪梨成熟了、蓮霧剛採收，來杯水果燕麥杯好方便，前一晚做好放冰箱，早餐或午餐都適合，要食用時加一湯匙的堅果，攪拌再吃。

趙以番路鄉在地當季水果，番路鄉農會真空脫澀優鮮牛心柿、班長謝居財的10月紅酪梨及青農許文昌的高山黑金鋼蓮霧，準備材料有無糖豆漿、大燕麥片、奇亞仔、無糖優格及黑芝麻粉。