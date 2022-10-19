嘉縣太子文化季23日朴子登場 邀年輕人同樂

去年因COVID-19疫情停辦的嘉義縣「太子文化季」，將於23日在朴子市藝術公園盛大登場，主辦單位安排超跑車模展、DJ派對、網紅歌唱等活動，邀全台年輕人同樂。

嘉義縣專為年輕人舉辦的活動太子文化季，10月23日下午5時將在朴子藝術公園停車場舉辦，今天在縣府大廳舉行宣傳記者會，現場電音三太子大跳high歌，網紅歌手高萱也上台高歌。

主辦單位朴子電音三太子發展協會理事長陳怡岳接受媒體聯訪表示，太子文化季已連續舉辦11屆，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，今年疫情趨緩復辦。

陳怡岳說，今年的活動節目精彩多元，邀請當紅樂天女孩琳妲、史上最年輕入圍第12屆金音創作獎「最佳嘻哈歌曲」饒舌歌手潮州土狗、JKF女郎高萱、網紅天團HQG、惡魔舞團、皇后舞團、雪克甜心等團體演出，現場還有超跑車模展、DJ派對，都是年輕人喜歡的，邀全國青年朋友一起來朴子同樂。

陳怡岳強調，起源於朴子的電音三太子，是嘉義縣最具代表性的宗教文化特色之一，在大陸、日本、澳門等地都有太子會團員表演的足跡，將太子爺至義至孝、敢做敢當的精神散播到全球各地。