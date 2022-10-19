快訊

韓國瑜、蔣萬安周六有望同台 藍營人士揭「這關鍵」決定是否對蔣有利

面對全球高度不確定 楊金龍：央行貨幣決策面臨3大挑戰

日籍課長戀台籍風俗娘掏空兩億極樂高雄 81件精品明拍賣

嘉縣太子文化季23日朴子登場 邀年輕人同樂

中央社／ 嘉義縣19日電

去年因COVID-19疫情停辦的嘉義縣「太子文化季」，將於23日在朴子市藝術公園盛大登場，主辦單位安排超跑車模展、DJ派對、網紅歌唱等活動，邀全台年輕人同樂。

嘉義縣專為年輕人舉辦的活動太子文化季，10月23日下午5時將在朴子藝術公園停車場舉辦，今天在縣府大廳舉行宣傳記者會，現場電音三太子大跳high歌，網紅歌手高萱也上台高歌。

主辦單位朴子電音三太子發展協會理事長陳怡岳接受媒體聯訪表示，太子文化季已連續舉辦11屆，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，今年疫情趨緩復辦。

陳怡岳說，今年的活動節目精彩多元，邀請當紅樂天女孩琳妲、史上最年輕入圍第12屆金音創作獎「最佳嘻哈歌曲」饒舌歌手潮州土狗、JKF女郎高萱、網紅天團HQG、惡魔舞團、皇后舞團、雪克甜心等團體演出，現場還有超跑車模展、DJ派對，都是年輕人喜歡的，邀全國青年朋友一起來朴子同樂。

陳怡岳強調，起源於朴子的電音三太子，是嘉義縣最具代表性的宗教文化特色之一，在大陸、日本、澳門等地都有太子會團員表演的足跡，將太子爺至義至孝、敢做敢當的精神散播到全球各地。

朴子 網紅 疫情

延伸閱讀

影／太子文化季強勢回歸 電音三太子火辣女郎熱舞周日登場

謝國樑公布IG新美學 粉紅色調可愛風讓年輕人更懂他

選舉出「騎」招 朴子市長參選人涂建軒騎四輪腳踏車拜票

中職／樂天女孩愛的人形 籃籃、林襄上架不到1秒售出

相關新聞

神乎其技！嘉義玉虛宮這面「白板行事曆」超工整 她練了34年

你羨慕字寫得很漂亮的人嗎？嘉義梅山玉虛宮總幹事張慧鴻於廟宇手寫記事34年，辦公室內白板月行事曆上的正楷字，讓到訪友宮朋友...

台南築角計畫把荒地變有情 磚埕融入傳統合院拿金獎

台南築角競賽評選結果出爐，新營姑爺社區與逢甲大學生共創的「埕聚」聚落轉角，勇奪金獎；官田社區與勤益科大合作的「社區活化」...

2歲台越兒罹睪丸癌4期有國籍卻無健保 父盼政府開生路

台南市議員王家貞今召開記者會，指重症兒童關懷協會理事長蔡雅惠及聖恩愛心會長陳柏榕向他陳情，一位罹患睪丸癌第4期的2歲多台...

雲林文創品牌精品獲認證 10月22日周末「文創週」亮相

雲林縣政府文創品牌「雲創點睛」今年度選出「世金藤飾手工傢俱」、「偶的家」等13件工藝作品獲精品認證，也首度舉辦「雲林亮販...

「科學宅急便」園遊會首次進駐麥寮 台塑邀學生進廠區

「科學宅急便」園遊會由台塑企業和虎尾科大共同舉辦，今年首次進駐麥寮廠區，台塑企業邀請海線600名國高中生進廠區，由學生規...

嘉義番路鄉十月柿子季 農會總幹事示範「柿不分梨」燕麥杯

嘉義番路鄉十月柿子季，整個月沿路可見大華公路兩旁如小燈籠高掛的黃裡透紅柿子，番路鄉農會總幹事趙幸芳趁著柿子正紅行銷在地農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。