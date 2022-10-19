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影／國家廣播文物館文化日活動 72歲阿嬤泰拳爆擊助教孫
為響應台灣文化日，嘉義民雄國家廣播文物館今年以「Muay泰拳八肢的藝術」為主題，前天舉辦泰國文化活動，出現阿嬤揍助教阿孫逗趣畫面流出，館方藉由「互動親身體驗」讓民眾深入認識泰拳與泰國文化。
「喝!喝!我就是老不休，我這年紀還可以打泰拳，誰說不可以呢!」參與活動的72歲的官大姊笑說，文物館年紀還大她12歲呢！她跟著音樂律動揮拳爆擊年輕助教，也成為泰拳主場最吸睛的焦點，眾人在歡樂詼諧的氣氛下，享受充滿力量的練習。
國家廣播文物館突破往年用歌舞、美食介紹東南亞文化的「文化展演」方式，這次泰拳教練透過拳擊訓練，鍛鍊肩胛骨附近、時常造成胸悶手麻的菱形肌和造成頭痛的斜方肌，許多學員第一次戴上拳擊手套，興奮地朝空中揮舞出拳。
虎被熊邀運動工作室教練謝明峻表示，許多人對泰拳存在暴力的刻板印象，其實打泰拳是個很好玩的運動，除了可伸展肌肉，許多有骨質疏鬆與肌少症的高齡者，也可藉此運動增加肌肉活動量，提升健康與生活品質。
中央廣播電台廣播文資組長郭榮哲表示，因廣播文資組同時負責播送印、泰、越語節目至東南亞國家，國家廣播文物館於每年10月台灣文化日以這3個國家的文化為主題，融合多元文化舉辦相關活動，國家廣播文物館年底前還會舉辦樂齡相關活動，歡迎民眾報名參加。
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