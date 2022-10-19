快訊

股價跌勢未止…台積電只會更強？謝金河曝有大老闆準備全押

減稅失敗的逼宮危機：特拉斯會成為英國史上最短命首相嗎？

高端接種者今起可補打他廠疫苗 基礎劑間隔28天、追加劑需隔84天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／國家廣播文物館文化日活動 72歲阿嬤泰拳爆擊助教孫

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義民雄國家廣播文物館舉辦泰國文化活動，阿嬤揍助教孫逗趣畫面流出。圖／國家廣播文物館提供
嘉義民雄國家廣播文物館舉辦泰國文化活動，阿嬤揍助教孫逗趣畫面流出。圖／國家廣播文物館提供

為響應台灣文化日，嘉義民雄國家廣播文物館今年以「Muay泰拳八肢的藝術」為主題，前天舉辦泰國文化活動，出現阿嬤揍助教阿孫逗趣畫面流出，館方藉由「互動親身體驗」讓民眾深入認識泰拳與泰國文化。

「喝!喝!我就是老不休，我這年紀還可以打泰拳，誰說不可以呢!」參與活動的72歲的官大姊笑說，文物館年紀還大她12歲呢！她跟著音樂律動揮拳爆擊年輕助教，也成為泰拳主場最吸睛的焦點，眾人在歡樂詼諧的氣氛下，享受充滿力量的練習。

國家廣播文物館突破往年用歌舞、美食介紹東南亞文化的「文化展演」方式，這次泰拳教練透過拳擊訓練，鍛鍊肩胛骨附近、時常造成胸悶手麻的菱形肌和造成頭痛的斜方肌，許多學員第一次戴上拳擊手套，興奮地朝空中揮舞出拳。

虎被熊邀運動工作室教練謝明峻表示，許多人對泰拳存在暴力的刻板印象，其實打泰拳是個很好玩的運動，除了可伸展肌肉，許多有骨質疏鬆與肌少症的高齡者，也可藉此運動增加肌肉活動量，提升健康與生活品質。

中央廣播電台廣播文資組長郭榮哲表示，因廣播文資組同時負責播送印、泰、越語節目至東南亞國家，國家廣播文物館於每年10月台灣文化日以這3個國家的文化為主題，融合多元文化舉辦相關活動，國家廣播文物館年底前還會舉辦樂齡相關活動，歡迎民眾報名參加。

嘉義民雄國家廣播文物館今年以「Muay泰拳八肢的藝術」為主題，舉辦泰國文化活動。圖／國家廣播文物館提供
嘉義民雄國家廣播文物館今年以「Muay泰拳八肢的藝術」為主題，舉辦泰國文化活動。圖／國家廣播文物館提供
嘉義民雄國家廣播文物館今年以「Muay泰拳八肢的藝術」為主題，舉辦泰國文化活動。圖／國家廣播文物館提供
嘉義民雄國家廣播文物館今年以「Muay泰拳八肢的藝術」為主題，舉辦泰國文化活動。圖／國家廣播文物館提供
嘉義民雄國家廣播文物館今年以「Muay泰拳八肢的藝術」為主題，舉辦泰國文化活動。圖／國家廣播文物館提供
嘉義民雄國家廣播文物館今年以「Muay泰拳八肢的藝術」為主題，舉辦泰國文化活動。圖／國家廣播文物館提供
嘉義民雄國家廣播文物館今年以「Muay泰拳八肢的藝術」為主題，舉辦泰國文化活動。圖／國家廣播文物館提供
嘉義民雄國家廣播文物館今年以「Muay泰拳八肢的藝術」為主題，舉辦泰國文化活動。圖／國家廣播文物館提供

文物 東南亞 泰國

延伸閱讀

雨炸台北照常辦馬術嘉年華 議員：北市無政府馬也倒楣

50車被淹…柯文哲要「國民為自己負責」 劉寶傑怒轟：你下台吧！

開箱影片／Nokia 5710 XpressAudio復古親民價地震包必備？內附藍牙耳機、待機1個月好驚人

廣播金鐘藏洋蔥 年初心肌梗塞猝逝的她得獎了

相關新聞

神乎其技！嘉義玉虛宮這面「白板行事曆」超工整 她練了34年

你羨慕字寫得很漂亮的人嗎？嘉義梅山玉虛宮總幹事張慧鴻於廟宇手寫記事34年，辦公室內白板月行事曆上的正楷字，讓到訪友宮朋友...

影／國家廣播文物館文化日活動 72歲阿嬤泰拳爆擊助教孫

為響應台灣文化日，嘉義民雄國家廣播文物館今年以「Muay泰拳八肢的藝術」為主題，前天舉辦泰國文化活動，出現阿嬤揍助教阿孫...

嘉市社宅第2案開工 蛋黃區「友忠好室」擁144戶

嘉義市社會住宅繼月初「博愛安居」開工，位於友忠路和博愛路二段80巷口的「友忠好室」耗資7億700萬元，今天也動土，將有1...

超澎湃！台南吃辦桌兼做公益 總舖師聯手80桌開放訂桌

疫情讓許多社福團體募款不易，眼見寒冬將屆，國際獅子會、國際崇她社12月9日晚間6點將在台南安平區安億橋下停車場，舉辦年終...

影／太子文化季強勢回歸 電音三太子火辣女郎熱舞周日登場

去年疫情停辦的嘉義縣「太子文化季」，周日下午5點在朴子市太子會廣場，強勢回歸熱鬧登場，上午在縣中庭舉辦宣傳表演，身材火辣...

無菸有成 奇美醫學中心獲「全球無菸醫院國際金獎」

台南永康奇美醫學中心跨團隊整合推動無菸醫院有成，獲衛生福利部推薦，角逐2022年「全球無菸健康照護服務網絡舉辦的「無菸醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。