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嘉市社宅第2案開工 蛋黃區「友忠好室」擁144戶

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市社會住宅「友忠好室」今天開工，市長黃敏惠（右二）、內政部次長花敬群（中）等人動土。記者林伯驊／攝影
嘉義市社會住宅「友忠好室」今天開工，市長黃敏惠（右二）、內政部次長花敬群（中）等人動土。記者林伯驊／攝影

嘉義市社會住宅繼月初「博愛安居」開工，位於友忠路和博愛路二段80巷口的「友忠好室」耗資7億700萬元，今天也動土，將有144戶，提供汽車位63個、機車位146個，預計2025年12月完工；國家住宅及都市更新中心指出，東區的安寮好室預計年底招標，嘉市目標總計500戶。

友忠好室原為國有財產署土地，位於蛋黃區，和大潤發對面的博愛安居相當近。國家住都中心社會住宅部工務二組副組長葉韋呈說，基地面積2733平方公尺，地上10層、地下2層；1樓面臨友忠路設1個店鋪、1間托嬰中心能服務60人；友忠和博愛路二段80巷口設集會空間，提供里民申請辦活動；車道出入口則在博愛路二段80巷。

房型部分，葉韋呈指出，1房約13坪有63戶、2房約25坪有54戶、3房約33坪有27戶，且擁雙衛浴；每戶都無暗房、有隔音地坪、獨立排氣防止管道間空氣傳染、管路設吸氣閥避免病毒蔓延、有正壓逃生梯抑制火災時濃煙，也有如博愛安居的地震監測系統。

內政部次長花敬群、市長黃敏惠、立委王美惠等人一同動土；王美惠說，友忠好室的基地一帶就是她小時候玩樂的地方，而嘉市社宅500戶還不夠，會要求內政部持續推動社宅用地評估。

黃敏惠說，嘉義火車站及民族路要做都更、鐵路高架化工程、3個社宅興建，確實讓市府團隊受益無窮；黃當面告訴花敬群，嘉市原定位要做雲嘉南觀光休閒消費中心，現提升為台灣新都心，近幾年工商業發達，帶動發展。

花敬群表示，市府相當積極，中央一定鼎力合作，願意再多幫嘉市規畫社宅基地，且嘉市位處雲嘉核心地位，也需要社宅更加鞏固和強化。

中央現階段總目標在嘉市興建3座社宅、500戶，博愛安居206戶、友忠好室144戶、安寮好室12月招標，至於申請入住作業，市府預計於接近完工前展開作業。

嘉義市友忠路和博愛路二段80巷口的「友忠好室」社會住宅，今天動土，圖為1樓的配置。記者林伯驊／翻攝
嘉義市友忠路和博愛路二段80巷口的「友忠好室」社會住宅，今天動土，圖為1樓的配置。記者林伯驊／翻攝
嘉義市社會住宅「友忠好室」今天開工，市長黃敏惠（右二）、內政部次長花敬群（中）等人動土。記者林伯驊／攝影
嘉義市社會住宅「友忠好室」今天開工，市長黃敏惠（右二）、內政部次長花敬群（中）等人動土。記者林伯驊／攝影
嘉義市社會住宅「友忠好室」位於友忠路和博愛路二段80巷口，原為國有財產署土地，今天開工動土。記者林伯驊／攝影
嘉義市社會住宅「友忠好室」位於友忠路和博愛路二段80巷口，原為國有財產署土地，今天開工動土。記者林伯驊／攝影
嘉義市社會住宅「友忠好室」今天動土，市長黃敏惠（前排右一）等人祈福。記者林伯驊／攝影
嘉義市社會住宅「友忠好室」今天動土，市長黃敏惠（前排右一）等人祈福。記者林伯驊／攝影
嘉義市社會住宅「友忠好室」今天開工動土。記者林伯驊／攝影
嘉義市社會住宅「友忠好室」今天開工動土。記者林伯驊／攝影
嘉義市友忠路和博愛路二段80巷口的「友忠好室」社會住宅，今天動土，圖為房型配置。記者林伯驊／翻攝
嘉義市友忠路和博愛路二段80巷口的「友忠好室」社會住宅，今天動土，圖為房型配置。記者林伯驊／翻攝
嘉義市社會住宅「友忠好室」今天開工，市長黃敏惠（右）、內政部次長花敬群（中）等人動土。記者林伯驊／攝影
嘉義市社會住宅「友忠好室」今天開工，市長黃敏惠（右）、內政部次長花敬群（中）等人動土。記者林伯驊／攝影
嘉義市社會住宅「友忠好室」今天開工動土。記者林伯驊／攝影
嘉義市社會住宅「友忠好室」今天開工動土。記者林伯驊／攝影
嘉義市友忠路和博愛路二段80巷口的「友忠好室」社會住宅，今天動土，預計2025年12月完工。圖為外觀模擬。記者林伯驊／翻攝
嘉義市友忠路和博愛路二段80巷口的「友忠好室」社會住宅，今天動土，預計2025年12月完工。圖為外觀模擬。記者林伯驊／翻攝

社宅 花敬群 嘉義

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