超澎湃！台南吃辦桌兼做公益 總舖師聯手80桌開放訂桌

疫情讓許多社福團體募款不易，眼見寒冬將屆，國際獅子會、國際崇她社12月9日晚間6點將在台南安平區安億橋下停車場，舉辦年終送暖慈善公益辦桌趣活動，邀請北名廚、南總舖舉辦全國大燴串活動，預計席開百桌，其中20桌邀請台 南南、北家扶中心的單親家庭前來同歡享美食，80桌開放民眾訂桌。

此次辦桌特別邀請台北電視名廚駱進漢、台菜王子黃景龍及台南多位在地總舖師，包括台南小吃總舖師許智偉、南吉宴席總舖師鄭景良、洪廚喜宴總舖師 洪俊男，聯手操刀辦桌，今天記者會開箱菜色，道道精彩、盤盤美味，令人看了食指大動，歡迎揪團來大快朵頤一番。

活動由國際 300-D1區台南真善美獅子會、國際崇她台南佳明社和生春堂製 藥、立康生物科技、立康生醫事業等一起主辦，並邀請多個公益團體、民間社團、公司行號及多個民意代表共同合辦和協辦及提供贊助表演及伴手禮。

國際崇她台南佳明社社長郭貞慧、台南真善美獅子會會長蔡仁惠表示，疫情來襲加上通貨膨脹，對弱勢家庭來說根本是雪上加霜，尤其許多社福機構,更感受到募款寒冬，幾乎入不敷出，面臨斷炊情況，主辦單位希望藉由此 次活動,發揮「老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼精神」，提供弱勢、單親團體，能享用辦桌美食，感受各界關懷和溫暖，透過這項辦桌趣活動，拋磚引玉，並呼籲各界能共襄盛舉。

預計席開百桌，其中20桌，預計邀請台南南、北家扶中心100個單親家庭共200人一起團圓歡聚,，其餘80桌提供給熱心民眾來認桌享用，會中也安排許多團體前來表演，包括歌星康弘、錢盈潔也將前來獻唱。主辦單位呼籲民眾各界，在歲末年終之際，一起來做公益，並可享用豐盛美味的辦桌料理，體會辦桌的台灣精神和 台南的文化及價值。