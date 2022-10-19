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神乎其技！嘉義玉虛宮這面「白板行事曆」超工整 她練了34年

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義梅山玉虛宮總幹事張慧鴻於廟宇手寫記事34年，辦公室內白板月行事曆上的正楷字，讓到訪友宮朋友稱讚。記者呂慧瑜／攝影
嘉義梅山玉虛宮總幹事張慧鴻於廟宇手寫記事34年，辦公室內白板月行事曆上的正楷字，讓到訪友宮朋友稱讚。記者呂慧瑜／攝影

你羨慕字寫得很漂亮的人嗎？嘉義梅山玉虛宮總幹事張慧鴻於廟宇手寫記事34年，辦公室內白板月行事曆上的正楷字，讓到訪友宮朋友稱讚，工整程度實在太強大了！張慧鴻說，都是無心插柳的，早期會議用手寫，慢慢一筆一畫練出好字。

現代人因為習慣使用電腦、手機打字，需要用紙筆寫字的機會變的越來越少，尤其從學校畢業後，鮮少有重新提起筆的時候，而要把黑板或白板字寫得好看，是更加不容易的。

梅山玉虛宮總幹事張慧鴻從民國77年進入到廟內服務，至今已34年，張慧鴻說，起初的12年都是以「十行紙」手寫方式紀錄廟內活動，一但寫錯字就全部重寫，直到民國89年廟方開始用電腦記錄。

要怎樣才能練好字？張慧鴻表示，廟方長者多，字要大、要寫正楷，方便讓大家看懂、看清楚，起初月行事曆是寫黑板，相較白板好寫有阻力，而白板面較滑，要練提筆，如寫書法字，自己也練了一陣子，至今寫白板已有15年。

許多年輕人到廟方參拜後，見此白板上文字工整漂亮，經常有人詢問是出自誰的手，得知是總幹事後，紛紛自嘆不如，請教如何練字，張慧鴻也親自邊寫邊教導，主要眉角在於心要靜下來，一筆一畫慢慢寫。

嘉義梅山玉虛宮總幹事張慧鴻於廟宇手寫記事34年，辦公室內白板月行事曆上的正楷字，讓到訪友宮朋友稱讚。記者呂慧瑜／攝影
嘉義梅山玉虛宮總幹事張慧鴻於廟宇手寫記事34年，辦公室內白板月行事曆上的正楷字，讓到訪友宮朋友稱讚。記者呂慧瑜／攝影
嘉義梅山玉虛宮總幹事張慧鴻於廟宇手寫記事34年，辦公室內白板月行事曆上的正楷字，讓到訪友宮稱讚。記者呂慧瑜／攝影
嘉義梅山玉虛宮總幹事張慧鴻於廟宇手寫記事34年，辦公室內白板月行事曆上的正楷字，讓到訪友宮稱讚。記者呂慧瑜／攝影
嘉義梅山玉虛宮總幹事張慧鴻於廟宇手寫記事34年，辦公室內白板月行事曆上的正楷字，讓到訪友宮朋友稱讚。記者呂慧瑜／攝影
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嘉義

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