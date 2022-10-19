影／太子文化季強勢回歸 電音三太子火辣女郎熱舞周日登場

去年疫情停辦的嘉義縣「太子文化季」，周日下午5點在朴子市太子會廣場，強勢回歸熱鬧登場，上午在縣中庭舉辦宣傳表演，身材火辣DJGina、JKF女郎高萱，與5尊電音三太子大跳熱舞，熱鬧滾滾。

今年活動節目精彩多元，除鄰近學校熱舞社團表演，邀請當紅樂天女孩琳妲、史上最年輕入圍第12屆金音創作獎「最佳嘻哈歌曲」饒舌歌手潮州土狗、JKF女郎高萱、網紅天團HQG、惡魔舞團、皇后舞團、雪克甜心等團體演出，現場還有超跑車模展、DJ派對，邀請鄉親參加宗教文化饗宴。

起源於朴子市的電音三太子，是嘉義縣最具代表性宗教文化特色，連續舉辦11年的太子文化季更是嘉義年度盛會，有別於傳統廟會，活動內容充滿創意，新世代思維融入傳統陣頭文化，活潑有趣，掀起宗教文化新風潮。

上午宣傳活動，朴子電音三太子發展協會理事長、副議長陳怡岳，以及布袋戲團「三昧堂」編導涂建軒擔任操偶師開場，配合電音三太子，搭配DJ Gina及JKF女郎高萱的熱鬧演出，與縣長翁章梁、三太子發展協會榮譽會長黃基全，宣布太子文化季周日強勢回歸。

陳怡岳說，成立36年的「朴子太子會」將傳統廟會文化發揚光大，除台灣各地演出，推展電音三太子躍上國際舞台，在大陸、日本、澳門等地都有太子會團員表演足跡，將太子爺「至義至孝、敢做敢當」精神散播全球，周日朴子天星新村太子文化季，提升為馳名國際「太子村」。