無菸有成 奇美醫學中心獲「全球無菸醫院國際金獎」

台南永康奇美醫學中心跨團隊整合推動無菸醫院有成，獲衛生福利部推薦，角逐2022年「全球無菸健康照護服務網絡舉辦的「無菸醫院國際金獎」，本月獲得認證殊榮。

奇美表示，「無菸醫院國際金獎」認證相當繁瑣、嚴格，世界各國推薦參賽醫療機構得通過三階段資料評選，最終才能獲無菸醫院國際金獎。

醫院表示，這次評選本月揭曉，全球有16家醫院獲獎，台灣表現不錯，國民健康署推薦7家醫院參加金獎競賽，全榮獲國際金獎殊榮。

這7家包括奇美醫療財團法人奇美醫院、奇美醫療財團法人柳營奇美醫院、戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院、台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人淡水馬偕紀念醫院、國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院、天成醫療社團法人天晟醫院及高雄市立大同醫院，其中奇美醫療財團法人奇美醫院首度報名即獲獎。

奇美醫學中心院長林宏榮說，奇美醫學中心戒菸團隊成立10年，已幫助9702位個案戒菸，成功率達39.4%，並連續四年獲國民健康署「戒菸服務品質改善措施」績優醫事機構及南市政府衛生局「無菸醫院服務品質提升計畫」績效卓越獎殊榮。

奇美醫學中心家庭醫學部部長李璧伊、社區發展組組長張慈惠指出，為落實無菸政策，建立跨科別(12科別58位醫師)的戒菸服務，積極發展跨團隊整合照護。於戒菸班課程中強化個人舒壓與拒菸技巧，並外展到職場駐診，提供勞工戒菸一條龍服務，目前已輔導4家公司達到55%戒菸成功率。