台南擴大申請7座前瞻立體停車場 爭取中央30億元補助

為紓解台南市停車空間及公共設施服務空間不足課題，台南市政府配合行政院前瞻基礎建設-改善停車問題計畫增加補助額度，再積極向中央申請7場立體停車場新建工程經費，透過中央民代與地方攜手合作，有效擴大停車供給數量，預計爭取於北區、善化區、新營區、安南區、歸仁區新設立體停車場，約可再擴大2000餘席小客車與800餘席機車停車空間。

交通局指出，本次新申請7場停車場，除繼續提報第一階段未獲核列補助的延平國中操場地下停車場及歸仁區公六公園地下停車場外，也將本市目前已推動興建的北區小東社宅地下停車場、善化區LM陽光電城立體停車場及新營區新東里立體停車場納入提報，另經盤點現有停車需求熱區，再納入安南區九份子國中小地下停車場及北區長榮公園地下停車場，合計7場總經費約53.4億元，其中爭取中央預算補助30.3億元，期在經濟發展與人口增加的同時，也能提供更完善的公共設施服務。

市長黃偉哲表示，市府團隊馬不停蹄地改善停車空間不足課題，務實以需求導向的角度，透過不同策略有效增設停車空間，從2018年底起至2022年第3季止，全市公共汽機車停車格位已由11萬5665席增加到15萬9698席，總計增加4萬4033席(整體成長率達到38%，第一階段申請核定9座前瞻計畫立體停車場，除已啟用的西門健康立體停車場外，其餘8座也將在2年內陸續完工，預計可再增加2630席小客車、1448席機車停車空間。