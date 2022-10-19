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狊水溝大蛻變！台南竹溪整治進入最珍貴的哈赫拿爾森林

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
竹溪水岸改善森林步道模擬示意圖。圖／水利局提供
竹溪水岸改善森林步道模擬示意圖。圖／水利局提供

為延續竹溪一、二期營造成果，南市府持續推動竹溪二期第二階段的工程計劃，爭取「竹溪水岸改善及環境營造工程」獲得中央前瞻計畫補助，台南市長黃偉哲主持動土祈福儀式，此次工程重點是沿著竹溪橋往下游，進入台南市區最珍貴的哈赫拿爾森林，這片森林在荷蘭時期的地圖就已經存在，從竹溪橋到金湯橋共約400公尺。

水利局表示，「竹溪水岸改善及環境營造」涉足具久遠歷史的哈赫拿爾森林，工程將完整保留森林林相的原始風貌，以低密度開發的手法保留水岸自然生態，配合整體空間整理及亮點營造，規畫設置洪泛平原、手作步道、生態教育導覽解說與休憩設施等，讓民眾體驗到由都會休閒轉換為森林生態探索的竹溪水岸環境。

整體工程內容以自然為本，保留原始地形地貌建置森林內的步道系統，以生態友善的方式，改善竹溪橋至金湯橋間部分坍塌河段護岸及垂直護岸，並適度清淤疏濬，避免堵塞造成上游河段溢淹，同時種植原生樹種，維持森林健康度及原生水生植物的保育。

市長黃偉哲表示，感謝中央對台南市各項前瞻基礎建設經費的補助，為重現竹溪地區的榮景，台南市開啟一系列竹溪整治計畫，經長時規畫醞釀，歷經兩期整治改善計畫，開闊整體河岸空間，結合水質的改善及水岸空間、植被的營造。

黃偉哲說，竹溪從過去被詬病為臭水溝，經過一連串的改善整治及環境營造工程後，變成親切可人的美麗溪流，使竹溪得以成為台南府城之嶄新門面，迎接每一位市民朋友及外地賓客的蒞臨。

水利局表示，竹溪第一期及第二期第一階段工程，以營造都會休閒水岸及體育園區為主，提供民眾在竹溪水岸邊運動、休閒遊憩等空間。持續爭取中央前瞻基礎建設計畫第5批次「全國水環境改善計劃」，獲核定經費1.41億元，其中由內政部營建署補助經費1.1億元。

水利局說，希望都市裡生活繁忙、身心壓抑的遊客，能透過竹溪寺這座古樸、莊嚴的古寺獲得心靈轉換與沉澱，以平靜、和諧與謙卑的心，慢慢揭開哈赫拿爾森林的神秘面紗，細細探索台南市區裡這片珍貴的原始森林，感受大自然的美麗與生態的豐富變化，以不同的視角感受竹溪自然的美。

市府爭取「竹溪水岸改善及環境營造工程」獲得中央前瞻計畫補助今天動土。圖／水利局提供
市府爭取「竹溪水岸改善及環境營造工程」獲得中央前瞻計畫補助今天動土。圖／水利局提供
竹溪整治營造清水小溪模擬示意圖。圖／水利局提供
竹溪整治營造清水小溪模擬示意圖。圖／水利局提供

台南市長 黃偉哲 水利局

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